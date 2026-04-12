Pérez, à la veille de l’entrée dans la phase décisive, rappelle que « personne n’abandonne au Real Madrid »

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a prononcé un discours ce dimanche matin lors de la cérémonie de remise des insignes d’or, organisée régulièrement par le club pour rendre hommage à ses membres les plus fidèles et les plus anciens.

Dans une allocution marquée par des propos fermes, il a déclaré : « Ici, personne n’abandonne », avant d’ajouter : « Nous continuerons à nous battre pour tout, année après année », réaffirmant ainsi la quête incessante de titres du club.

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Le président madrilène a ajouté : « Nous devons être fiers du Real Madrid… le club qui continue de dominer tous les principaux classements internationaux de référence et qui jouit de la plus grande réputation. »

Pérez a poursuivi : « Nous formons une grande famille, et l’unité du Real Madrid est notre plus grande force », avant de rappeler l’impressionnant palmarès : « Nous avons remporté 58 titres au cours des 15 dernières saisons ».

Il a également évoqué le développement des infrastructures, déclarant : « Nous achevons la plus grande transformation du Bernabéu... qui offre désormais plus de confort et de sécurité, et qui est équipé de manière à ce qu’aucun match ni événement ne soit interrompu en raison des conditions météorologiques. »

Ces déclarations interviennent alors que le Real Madrid lutte pour rester dans la course au titre en Liga, avec désormais neuf points de retard sur son rival Barcelone, leader du classement. Les Merengues se préparent parallèlement à disputer un match décisif sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi prochain, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, après leur défaite 2-1 à l’aller.