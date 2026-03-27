« Pepsi Football Nation » fait son apparition, avec l'émission « Final Kick Off Show » de la Ligue des champions en vedette

Pepsi mise encore plus fort sur la culture du football et met en avant l’un des plus grands événements de ce sport. La marque mondiale a dévoilé « Pepsi Football Nation », une nouvelle plateforme conçue pour célébrer tout ce que les fans aiment dans ce sport, tout en continuant à s’ancrer autour du « UEFA Champions League Final Kick Off Show » présenté par Pepsi.

C'est une initiative qui va au-delà du terrain. De la musique aux rituels des jours de match en passant par les communautés mondiales de fans, Pepsi s'intéresse à la manière dont le football est réellement vécu et s'appuie sur certains des moments les plus marquants de ce sport pour rassembler tous ces éléments.

S'appuyant sur plus de 50 ans d'engagement dans le football, Pepsi Football Nation rassemble les principaux partenariats de la marque sous une même bannière, avec la Ligue des champions de l'UEFA et son emblématique Kick Off Show jouant un rôle central.

Cet événement phare, organisé quelques minutes avant la finale de la Ligue des champions, est devenu un moment culturel à part entière, mêlant football, artistes musicaux internationaux et divertissement. C'est exactement le type de collaboration que Pepsi développe désormais à l'échelle mondiale à travers Football Nation.

À l’occasion du lancement, Eugene Willemsen, directeur général de la division International Beverages chez PepsiCo, a déclaré : « Depuis plus de cinq décennies, Pepsi est au cœur de la culture footballistique mondiale, faisant sortir le jeu du terrain pour l’intégrer aux univers de la musique, du divertissement et de la culture fan. Alors que le football continue de se développer et d’attirer des publics toujours plus diversifiés, notre opportunité ne consiste pas seulement à être présents dans ce sport, mais à amplifier l’énergie émotionnelle qui le rend inoubliable. Pepsi Football Nation est notre prochaine étape : une plateforme qui célèbre la passion, la personnalité et les expériences partagées qui unissent les fans partout dans le monde. Elle reflète notre engagement à avoir un impact culturel et à créer des liens plus profonds avec les consommateurs du monde entier. »

Au fond, cette plateforme célèbre la culture des supporters sous toutes ses formes. Des chants traditionnels et des rivalités intergénérationnelles aux débats tardifs sur les résultats, Pepsi s'inspire des moments qui définissent la façon dont les supporters vivent réellement le football.

Cela s'étend également aux joueurs. Avec un effectif mondial de stars, la marque met en avant une génération qui façonne la culture du football tant sur le terrain qu'en dehors, là où la performance rencontre la personnalité et où l'influence s'étend bien au-delà du jeu lui-même.

La plateforme sera déployée à travers des activations numériques, sur les réseaux sociaux, en magasin et en direct, en mettant fortement l'accent sur un contenu axé sur les fans. Attendez-vous à des collaborations avec des créateurs, des campagnes axées sur la culture et des récits inspirés par la musique, l'humour et les traditions qui entourent le football à travers le monde.

Pepsi intègre également cette expérience dans la vie quotidienne – des moments culinaires des jours de match aux activations en magasin et sur les emballages – transformant même les plus petits rituels en partie intégrante de la culture footballistique au sens large.

Alors que le Kick Off Show de la finale de l’UEFA Champions League présenté par Pepsi continue d’offrir des moments mondiaux à fort impact, Pepsi Football Nation apparaît comme la prochaine étape, rassemblant tout sous une seule identité.

En bref, Pepsi ne se contente pas de soutenir le football. La marque cherche à capturer l’émotion qui l’accompagne.

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