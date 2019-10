Pépé sauve la mise à Arsenal, Julien libère le Celtic… Le résumé de la soirée en Ligue Europa

a été tout près ce jeudi de se faire surprendre sur ses terres à l’occasion de sa troisième sortie en . Opposée à Guimaraes, l’équipe londonienne a été longtemps menée dans cette partie, et elle s’en est finalement sortie grâce à un excellent Nicolas Pepé.

En verve, l’international ivoirien a inscrit deux coups francs magistraux dans le dernier quart d’heure de jeu (80e et 92e), sauvant peut-être la tête de son coach Unai Emery, très critiqué ces derniers jours. Avec ce succès obtenu miraculeusement, les Gunners restent en tête de leur poule, trois points devant l’ , tombeur de (2-1). Les deux équipes sont plutôt bien parties pour voir les 16es.

La meilleure performance de la soirée est à mettre au crédit de . Devant leur public, les Andalous ont écrasé Dudelange (3-0). Vazquez a été le héros de la rencontre avec un doublé marqué. Séville réalise un sans-faute dans cette épreuve jusqu’à présent.

