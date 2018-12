Pépé, Neymar, Sala : l'équipe type des internautes de la première partie de saison en Ligue 1

Trois joueurs du PSG font partie de ce onze, mais l'OL est encore mieux représenté avec quatre éléments. Lille, Strasbourg et Nantes sont présents.

Malgré une domination sans conteste du Paris Saint-Germain, leader avec 13 points d'avance et deux matches de retard sur son dauphin lillois, le club de la capitale ne compte "que" trois représentants dans ce onze type de la première partie de saison des internautes. Ce sont les joueurs de l'OL qui sont présents en majorité, avec quatre représentants, alors que Lille, dauphin du PSG, ne compte qu'un seul joueur dans ce onze. À noter qu'un Montpelliérain, un Strasbourgeois et un Nantais se font également une place chez les "tops".

La défense

Benjamin Lecomte : C'est bien évidemment le portier de la très solide équipe de Montpellier que vous avez choisi pour garder les buts de l'équipe type. Avec plus de 75% de tirs arrêtés depuis le mois d'août dernier, Benjamin Lecomte surfe sur sa bonne dynamique qui en fait un des gardiens français les plus en vogue du moment. Mike Maignan et surtout Edouard Mendy, auteur de plusieurs clean-sheets, n'ont pas réussi à faire le poids.

Quand Klopp a snobé Ronaldo pour prendre un selfie avec Messi

Xavi n'a pas été "enthousiasmé" par le jeu de l'Équipe de France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie

Ni Ronaldo, ni Lewandowski, ni Kane: Messi est le meilleur buteur de 2018

Kenny Lala : Même si Atal a été fortement plébiscité, c'est bel et bien le Strasbourgeois qui a gagné sa place en tant que titulaire dans ce onze. Meilleur passeur de Ligue 1, un fait rare pour un défenseur, le Strasbourgeois a donné 6 offrandes cette saison, ce qui influe fortement en sa faveur. Le latéral de 27 ans s'impose comme une référence au poste du championnat après une saison dernière déjà plus que prometteuse.

Thiago Silva : Qui de mieux pour représenter la domination du PSG que son capitaine ? Le défenseur central brésilien a écrasé la concurrence frôlant quasiment la majorité absolue. Un plébiscite logique. Son autorité dans les duels, ses anticipations et ses relances en font naturellement un des habitués de l'équipe.

Jason Denayer : Pour accompagner le Brésilien en défense centrale, c'est Jason Denayer que vous avez choisi. Le Lyonnais a devancé José Fonte et Pablo. Arrivé cet été, le Belge a fait forte impression et a notamment gagné le coeur des supporters en marquant dans le derby face à l'AS Saint-Etienne.

Ferland Mendy : Le néo-international français a été irrésistible. Ses qualités de vitesse et de dribble ont causé des problèmes à toutes les équipes et son nom a immédiatement fait l'unanimité. 77% de votes en sa faveur. C'est le joueur de ce onze type qui a fait le plus l'unanimité. Le néo-international français ne laisse personne insensible.

Le milieu de terrain

Tanguy N'Dombele : impressionnant par son volume de jeu, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais fait son apparition dans ce onze. C'est le milieu relayeur que vous vouliez absolument avoir. Il faut dire que le néo-international français sait tout faire ou presque. Et surtout il est ô combien précieux dans les grands matches. C'est la caution défensive du milieu de terrain.

Houssem Aouar : Ce sera un milieu 100% Lyonnais donc avec la présence d'Houssem Aouar. Le milieu de terrain relayeur affiche des statistiques d'attaquants. Avec 6 buts, il est le milieu le plus prolifique de Ligue 1. Le Lyonnais a passé un cap en cette première partie de saison et il est logiquement promu dans l'équipe-type.

L'attaque

Nicolas Pépé : L'un des joueurs les plus en vogue de cette première partie de saison. Avec 12 buts inscrits, il a été le principal artisan du beau parcours du LOSC, dauphin du PSG en Ligue 1, dont il est le seul représentant dans ce onze. Ses dribbles déroutants et sa vitesse de pointe en font aussi l'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat.

Kylian Mbappé : De loin le meilleur buteur de Ligue 1. S'il ne devance que d'une seule unité ses deux poursuivants, Kylian Mbappé a inscrit 13 buts en... 12 matches. Le seul dont le ratio but/match est supérieur à 1. Une évidence. Lui aussi élu à la majorité absolue par vos soins.

Neymar : Des gestes de folies, une incroyable vista et de l'efficacité. 11 buts et 5 passes décisives en 12 matches joués, rien que ça. Au poste de numéro 10, il a écrasé la concurrence et figure très loin devant Memphis Depay dans votre classement.

Emiliano Sala : l'Award du joueur qui a le plus progressé en Ligue 1. Sa nomination dans l'équipe-type vient récompenser son abnégation et sa redoutable efficacité car avec 12 buts inscrits depuis le début de la saison, l'attaquant argentin explose ses habituels temps de passage. Le Nantais s'offre le luxe de piquer la place d'Edinson Cavani. En espérant que l'Argentin ne plie pas bagage lors du mercato hivernal.

Le banc

Maignan ; Atal, Pablo, Bernat ; Verratti, Thauvin, Depay, Cavani.