Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, estime que le club est en avance sur son calendrier après les grands changements de l’été qui ont suivi une décennie de domination de Pep Guardiola. Maresca s’est dit satisfait de voir City en tête de la Premier League malgré d’importants changements dans l’effectif.

Publicité

Maresca mène en douceur la transition de Manchester City

Manchester City occupe la tête de la Premier League après huit matches sous les ordres de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca. L’Italien a pris les commandes après une décennie riche en trophées avec Pep Guardiola, tout en composant avec les départs de joueurs importants, dont Bernardo Silva, John Stones et Rodri.

City reste engagé sur tous les fronts : le club a atteint les quarts de finale de la Carabao Cup et remporté deux de ses trois matches de Ligue des champions.

Maresca estime que la reconstruction du club avance plus vite que prévu initialement.

Maresca assure que City est compétitif plus tôt que prévu

S’exprimant avant le match de samedi contre Brighton, Maresca a souligné la rapidité avec laquelle son équipe s’adapte. « Je pense que nous allons dans la bonne direction », a affirmé Maresca.

Publicité Publicité

« Je l’ai dit lors de la dernière conférence de presse : après tant d’années, changer d’entraîneur et de nombreux joueurs demande du temps pour redevenir compétitif, et en ce moment, nous le sommes. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

« Nous avons changé beaucoup de joueurs ainsi que l’entraîneur, mais ce qui est bien avec ce club, c’est que nous sommes compétitifs dans toutes les compétitions. Nous savons qu’il faut du temps quand on procède à autant de changements, mais pour l’instant, nous continuons sur la même voie », a-t-il ajouté.

L’entraîneur accepte l’imprévisibilité de la Premier League

Maresca a reconnu que le niveau serré entre les équipes de l’élite anglaise rend la régularité constamment difficile à maintenir.

Publicité

L’entraîneur a cité des équipes comme Aston Villa, Newcastle et Brighton, troisième, pour illustrer la hausse du niveau du championnat.

« Chaque saison, il peut y avoir une ou deux surprises parmi les équipes de tête. Aujourd’hui, les niveaux sont si proches que l’on peut perdre des points contre n’importe quelle équipe, mais aussi battre n’importe quelle équipe », a observé Maresca.

Publicité

City veut conforter sa place de leader

Manchester City s’apprête à recevoir Brighton, en grande forme, à l’Etihad Stadium samedi à 15 h, heure britannique.

L’équipe de Maresca cherchera à prendre les trois points avant de se tourner vers son rendez-vous européen contre le RB Leipzig.

Publicité

City poursuit sa saison avec l’objectif de conserver son élan dans toutes les compétitions.