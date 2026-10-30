Maresca mène en douceur la transition de Manchester City
Manchester City occupe la tête de la Premier League après huit matches sous les ordres de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca. L’Italien a pris les commandes après une décennie riche en trophées avec Pep Guardiola, tout en composant avec les départs de joueurs importants, dont Bernardo Silva, John Stones et Rodri.
City reste engagé sur tous les fronts : le club a atteint les quarts de finale de la Carabao Cup et remporté deux de ses trois matches de Ligue des champions.
Maresca estime que la reconstruction du club avance plus vite que prévu initialement.
Maresca assure que City est compétitif plus tôt que prévu
S’exprimant avant le match de samedi contre Brighton, Maresca a souligné la rapidité avec laquelle son équipe s’adapte. « Je pense que nous allons dans la bonne direction », a affirmé Maresca.
« Je l’ai dit lors de la dernière conférence de presse : après tant d’années, changer d’entraîneur et de nombreux joueurs demande du temps pour redevenir compétitif, et en ce moment, nous le sommes. »
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« Nous avons changé beaucoup de joueurs ainsi que l’entraîneur, mais ce qui est bien avec ce club, c’est que nous sommes compétitifs dans toutes les compétitions. Nous savons qu’il faut du temps quand on procède à autant de changements, mais pour l’instant, nous continuons sur la même voie », a-t-il ajouté.
L’entraîneur accepte l’imprévisibilité de la Premier League
Maresca a reconnu que le niveau serré entre les équipes de l’élite anglaise rend la régularité constamment difficile à maintenir.
L’entraîneur a cité des équipes comme Aston Villa, Newcastle et Brighton, troisième, pour illustrer la hausse du niveau du championnat.
« Chaque saison, il peut y avoir une ou deux surprises parmi les équipes de tête. Aujourd’hui, les niveaux sont si proches que l’on peut perdre des points contre n’importe quelle équipe, mais aussi battre n’importe quelle équipe », a observé Maresca.
City veut conforter sa place de leader
Manchester City s’apprête à recevoir Brighton, en grande forme, à l’Etihad Stadium samedi à 15 h, heure britannique.
L’équipe de Maresca cherchera à prendre les trois points avant de se tourner vers son rendez-vous européen contre le RB Leipzig.
City poursuit sa saison avec l’objectif de conserver son élan dans toutes les compétitions.