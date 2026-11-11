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Alors que le départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United serait imminent, la fédération américaine cherche un nouveau sélectionneur. Son « candidat idéal » : rien de moins que Pep Guardiola.

Comme le rapporte The Athletic, citant des « sources proches du dossier », la candidature de Guardiola ferait l’objet d’intenses discussions au sein de la fédération, à différents niveaux du processus de recrutement. Il devrait être le grand favori pour le poste si Pochettino venait à forcer son départ vers Manchester United, malgré son contrat prolongé jusqu’en 2030 seulement après la Coupe du monde cet été.

Chez les Red Devils, c’est actuellement à Monaco que se décide l’avenir de Michael Carrick. Mercredi, le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox se sont rendus dans la principauté pour clarifier la situation avec l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe.

Si United se séparait de Carrick comme prévu et recrutait Pochettino, le club devrait verser à la fédération américaine les dix millions d’euros prévus par la clause libératoire de l’Argentin. Pochettino figurait déjà parmi les candidats à ManUnited en 2022, mais les Red Devils avaient alors choisi Erik ten Hag comme nouvel entraîneur principal.

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Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses dix premiers matches de Premier League. À la 18e place du classement, le club doit désormais lutter pour son maintien. À cela s’ajoutent des prestations parfois désastreuses en Ligue des champions, comme contre Côme (1-4), ou face à Bournemouth en championnat (0-3), ainsi que l’élimination en League Cup contre Brighton à la mi-septembre. Dernièrement, les Red Devils ont pourtant réussi à renverser de façon spectaculaire un retard de 0-2 à deux reprises.

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En Ligue des champions, ils ont même fini par s’imposer 3-2 contre la Roma. En Premier League, ils ont fait match nul 4-4 face à Aston Villa après avoir été menés 0-2 puis 2-4. Carrick, qui avait ramené United en Ligue des champions la saison dernière grâce à une seconde moitié de saison remarquable, est néanmoins désormais sur le départ.

Pourquoi Pep Guardiola a-t-il refusé le poste de sélectionneur de l’Italie ?

Guardiola, de son côté, n’avait pas prolongé son contrat avec Manchester City, le rival local, et avait quitté les Skyblues après dix années couronnées de succès. Après l’échec de l’Italie dans les qualifications pour la Coupe du monde, Guardiola aurait été tout près de devenir le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra, selon Paolo Maldini.

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L’ancien directeur technique de la sélection, qui a depuis démissionné, l’a confirmé au Corriere della Serra. « Nous sommes allés à Barcelone pour le rencontrer, nous avons déjeuné ensemble et discuté toute une journée. Cela le tentait beaucoup. Il était tout près d’accepter. Il avait même commencé à écrire des compositions d’équipe sur des feuilles », a raconté Maldini.

Si Guardiola a finalement décliné l’offre du quadruple champion du monde, ce n’était en aucun cas à cause d’exigences financières, contrairement à ce qu’avaient suggéré certains médias. « L’argent, les 20 millions d’euros dont il était question, n’a jamais été un sujet. Pep nous a dit très clairement : donnez-moi un euro de moins que ce qu’a touché le dernier sélectionneur, et cela me conviendra », a ajouté Maldini.

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Le technicien de 55 ans ne se serait plutôt pas encore senti prêt à prendre de nouveau les rênes d’un club ou d’une sélection nationale. Guardiola aurait « dit non à cause de l’épuisement », a expliqué Maldini : « Il sort de dix années éreintantes en Premier League. Il a subi une opération du dos. Il veut se reposer. »

Getty Images

Guardiola sera-t-il le nouveau sélectionneur des États-Unis ?

Cette période de repos pourrait bientôt prendre fin. Si la fédération américaine décidait réellement de tout mettre en œuvre pour recruter Guardiola, elle pourrait même trouver une porte ouverte. Le Catalan, qui a vécu un an à New York pendant son année sabbatique avant de rejoindre le Bayern Munich, s’était en effet montré séduit, il y a deux ans déjà, au moment où Pochettino prenait les rênes de la sélection américaine, par les perspectives qu’offrait le poste de sélectionneur des États-Unis.

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« C’est fascinant de bâtir un projet sur plusieurs années aux États-Unis et de franchir une nouvelle étape avec la sélection nationale. Le potentiel est énorme aux États-Unis, compte tenu de la population, de la diversité des sports, etc. », avait-il déclaré en conférence de presse.

Guardiola a aussi évoqué à plusieurs reprises son souhait de diriger un jour une équipe depuis le bord du terrain lors d’une Coupe du monde. Il y a quelques années, l’équipe qu’il rêvait d’entraîner était bien entendu la sélection espagnole. Mais celle-ci connaît actuellement une nouvelle période faste sous la direction de Luis de la Fuente et détient les titres de championne du monde et d’Europe.