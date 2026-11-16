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L’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, devrait refuser toute proposition des États-Unis de devenir leur prochain sélectionneur après le départ de Mauricio Pochettino. Bien que l’homme de 55 ans souhaite depuis longtemps diriger une sélection nationale lors d’un grand tournoi, il reste déterminé à passer une année entière loin du football.

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Le Catalan privilégie une longue pause dans sa carrière d’entraîneur

Selon The Telegraph, Guardiola n’a aucune intention d’écourter sa pause pour remplacer Pochettino, qui quitte son poste afin de succéder à Michael Carrick, limogé à Old Trafford. Sans poste depuis la fin de son passage riche en trophées à l’Etihad Stadium, au terme de la saison 2025-26, l’Espagnol s’est imposé comme le principal candidat au poste vacant. Toutefois, des sources internes assurent qu’il n’est ouvert à aucune offre pendant sa pause de 12 mois.

Les dirigeants américains préparent une prise de contact officielle

Malgré sa position, les dirigeants d’US Soccer devraient tout de même prendre contact avec l’entraîneur, qui a récemment passé du temps de l’autre côté de l’Atlantique. Si certaines informations laissaient entendre qu’il pourrait accepter de rencontrer des responsables de la fédération, des sources proches de lui restent catégoriques : il souhaite passer une saison entière loin des bancs de touche.

L’ancien entraîneur de Barcelone apprécie déjà beaucoup la vie aux États-Unis : lors de sa précédente pause, entre 2012 et sa nomination au Bayern Munich, il avait vécu principalement à New York. Il a déjà évoqué avec affection sa fascination pour le pays et le plaisir qu’il avait éprouvé à vivre dans un relatif anonymat, dans un appartement près de Central Park.

De précédentes sollicitations de sélections également repoussées

Un refus opposé aux États-Unis s’inscrirait dans la continuité de sa décision prise plus tôt cette année : l’entraîneur de 55 ans avait discuté avec la Fédération italienne de football avant de refuser le poste de sélectionneur de l’Italie, ce qui avait conduit la fédération à faire revenir Roberto Mancini pour un deuxième mandat l’été dernier. La Fédération anglaise de football s’était également renseignée sur la possibilité de lui confier la succession de Sir Gareth Southgate avant de nommer Thomas Tuchel en 2024.

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Même s’il ne souhaite pas retrouver un banc de touche pour le moment, le Catalan n’a jamais caché son ambition de diriger un jour une sélection nationale. Entraîner le Brésil, quintuple champion du monde au célèbre maillot jaune, l’attire depuis longtemps, tandis que prendre les rênes de l’Angleterre reste également une perspective séduisante pour l’avenir.

Le sélectionneur sur le départ va boucler le quart de finale en CONCACAF

De son côté, Pochettino quittera officiellement son poste à la tête des États-Unis mercredi, après avoir dirigé le match retour de leur quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, remporté 6-0 à l’aller. L’Argentin doit s’envoler pour Manchester jeudi afin de commencer à travailler avec Manchester United. Son mandat en Premier League débutera dimanche prochain par un déplacement périlleux à Anfield, chez le grand rival Liverpool.