« Pep Guardiola va devenir sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise moyennant une indemnité de frais, Nigel de Jong doit l'appeler tout de suite ! »

Cet été, Nigel de Jong devra trouver un nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale néerlandaise. Après l’élimination prématurée lors de la Coupe du monde, Ronald Koeman a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la KNVB, laissant ainsi le poste vacant.

Un nom revient avec insistance : celui de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol, qui a quitté Manchester City pour un congé sabbatique, a toujours affiché son intérêt pour le poste de sélectionneur des Oranje. Ronald de Boer, proche du technicien catalan, exhorte donc la KNVB à se montrer proactive.

« Dans le documentaire *Força Koeman*, il a lui-même déclaré que la KNVB pouvait toujours l’appeler. C’est bien sûr ce que Nigel de Jong (directeur du football de haut niveau, ndlr) doit toujours faire », a déclaré De Boer au journal *De Telegraaf*.

« Il se peut que Nigel apprenne que le moment est encore un peu prématuré pour Pep, puisqu’il vient tout juste de quitter Manchester City et a annoncé vouloir prendre un congé sabbatique. À l’époque, son épouse n’était déjà pas ravie lorsqu’il avait prolongé son contrat de deux ans avec les Citizens. Mais c’est peut-être justement l’occasion pour lui de rester impliqué dans le monde du football, dans un poste moins exigeant sur le plan physique et temporel. »

« Ce serait une opération de relations publiques formidable pour les Pays-Bas, car Pep est la meilleure figure de proue imaginable. Avec toutes les équipes qu’il a entraînées, il pratique un jeu de haute pression, prône un football offensif et dominant, et ne laisse pas le ballon à l’adversaire. Ça m’a vraiment fait mal de voir que le Maroc avait 72 % de possession de balle contre les Pays-Bas. Ça n’arrivera pas avec Guardiola », affirme De Boer avec conviction.

« Pep est un disciple de Cruijff. Il veut rendre au football néerlandais ce que Johan Cruijff lui a apporté, tant comme joueur que comme entraîneur. Il le répète à chaque interview. C’est l’occasion de transformer sa gratitude en actes. »

La question du salaire doit être mise de côté, estime De Boer. « Il faut voir les choses autrement. Quand on a gagné des dizaines de millions de salaire pendant des années, on n’a plus besoin de se soucier de l’argent. Pep sait bien que la KNVB n’offre pas un salaire de vingt millions. Et il le savait déjà lorsqu’il a laissé la porte entrouverte dans ce documentaire. Il viendra pour une indemnité de frais et considère ce poste de sélectionneur comme une fonction d’honneur. J’espère vraiment que Nigel parviendra à convaincre Pep. »