Pep Guardiola remercie pour l’offre officielle : « Je me sens honoré, mais... »

Pep Guardiola ne deviendra pas le nouveau sélectionneur de l’Italie, comme l’ont confirmé plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport et l’agence de presse ANSA.

Guardiola est sans emploi depuis son départ de Manchester City l’été dernier. Le technicien espagnol figurait donc tout en haut de la liste de la Fédération italienne.

Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne de football, a confirmé qu’il était allé voir le Catalan à son domicile à Barcelone pour le convaincre de choisir l’Italie.

Il est désormais acquis que Guardiola ne sera pas le successeur de Gennaro Gattuso. L’entraîneur a poliment décliné l’offre. « Je me sens honoré, mais pour le moment, cela ne me semble pas être le bon choix », a déclaré le technicien à Maldini, rapporte le quotidien sportif rose.

Outre Guardiola, la Fédération italienne s’est aussi entretenue ces derniers jours avec Carlo Ancelotti, qui est actuellement toujours sélectionneur du Brésil.

En plus d’Ancelotti, l’Italie pense également à Andrea Pirlo, Roberto Mancini et Antonio Conte.

L’Italie a manqué les trois dernières Coupes du monde en 2026, 2022 et 2018. Le pays d’Europe du Sud avait toutefois encore remporté l’Euro en 2021. C’était sous la direction de Mancini.