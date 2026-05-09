Manchester City a mis du temps à se mettre en route, mais a finalement réussi à s'imposer 3-0 face à Brentford. Grâce à cette victoire, l'équipe de Pep Guardiola réduit l'écart avec Arsenal à deux points. Le leader affrontera West Ham United dimanche et Guardiola a bien sûr ses préférences.

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour que les Citizens prennent enfin l’avantage. Jusqu’alors, les Citizens peinaient à se créer des occasions franches. « C’était un adversaire très coriace. Cette saison, ils l’ont prouvé partout où ils ont joué », a souligné Guardiola en conférence de presse.

L’entraîneur catalan a reconnu que son équipe avait rencontré des difficultés avant de prendre progressivement le contrôle du jeu. Il a également souligné que les siens s’étaient montrés les plus menaçants dans les couloirs : « Surtout à gauche en première période, puis sur les deux côtés après la pause. »

À gauche, Jérémy Doku a ouvert le score. « Il est très complet. Il peut encore progresser, mais il possède déjà un dribble exceptionnel. Sa connexion avec Nico O’Reilly est remarquable », a analysé le technicien catalan.

« Doku fait désormais la différence dans les matchs. J’avais le sentiment que non seulement Erling Haaland, mais aussi les ailiers et les autres attaquants devaient marquer des buts. Jérémy a désormais franchi ce cap », a déclaré l’Espagnol, qui s’est également dit très satisfait d’Omar Marmoush.

L’écart avec Arsenal, toujours leader, reste de deux points. Interrogé en conférence de presse sur la manière de mettre la pression sur les Londoniens, le technicien de 55 ans a répondu avec philosophie : « On verra bien. Ce n’est plus de notre ressort. Avant la rencontre face à Everton (3-3), notre destin était entre nos mains ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous devons simplement faire notre travail. »

Interrogé sur sa présence au match West Ham – Arsenal, Guardiola a répondu avec humour : « Pour être tout à fait honnête, oui ! » Puis, l’Espagnol s’est levé, a croisé les bras au-dessus de la tête et a lancé un autre slogan. « Allez les Irons ! » Une allusion évidente à West Ham United, l’adversaire d’Arsenal, qui a déclenché l’hilarité parmi les journalistes présents.