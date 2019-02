Pep Guardiola : "Manchester City apprend de ses erreurs en Ligue des champions"

L'entraîneur de Manchester City considère que son équipe progresse en Ligue des champions. L'Espagnol a encensé Bernardo Silva.

Champion d'Angleterre en titre et à plusieurs reprises, Manchester City est toujours désespérément en quête de la Ligue des champions. L'an dernier, les Citizens avaient été écarté de la course par Liverpool en quarts de finale de la compétition et espèrent bien évidemment faire mieux cette saison. Manchester City sera favori contre Schalke 04 en huitièmes de finale. En conférence de presse, Pep Guardiola a estimé que son équipe progresse année après année en C1.

"Nous apprenons de nos erreurs. Je pense qu'après trois saisons, nous faisons mieux que la première saison, juste parce que nous sommes ensemble pour beaucoup de matchs et beaucoup de séances d'entraînement. Je pense que la qualité est là. Schalke se bat toujours, les attentes sont toujours grandes et ils l'ont fait la saison dernière. Toutes les équipes veulent se qualifier pour la Ligue des champions et elles l'ont fait. Parfois maintenir ce niveau est difficile, mais ce sont deux matches et la qualité et le stade est une force en plus pour eux. Nous le savons. Nous devons contrôler nos émotions, subir les mauvais moments, fructifier les bons moments font la différence", a indiqué l'entraîneur des Citizens.

"Bernardo Silva est un des trois meilleurs joueurs de la Premier League"

"Nous sommes confiants. Nous arrivons avec de nombreux rêves en tête. Nous voulons essayer de marquer des buts. Nous allons essayer d'obtenir un bon résultat pour terminer le travail à Manchester. Tu ne peux pas participer à ces compétitions si tu n'es pas toi-même. Tôt ou tard, tu seras dehors, ici, dans les quarts de finale. Si vous voulez rêver de ces dernières étapes, vous devez être vous-même, être incroyable chaque minute. C'est un défi", a ajouté l'Espagnol.

Pep Guardiola a également profité de ce moment pour encenser Bernardo Silva, devenu l'un des joueurs incontournables de son onze de départ : "Il est déjà une grande star. Je pense que cette saison, il est l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de la Premier League. Il est une joie. Pour un manager, je suis très chanceux d'avoir Bernardo, de l'apprécier à chaque séance d'entraînement et à chaque match. C'est un gars adorable. Je l'aime".

Enfin, l'Espagnol a annoncé les forfaits de John Stones et Gabriel Jesus pour le déplacement sur la pelouse de Schalke 04 : "John Stones a un problème à l'aine, Gabriel Jesus a terminé la rencontre face à Newport (victoire 4-1 en FA Cup samedi) avec un problème aux ischio-jambiers. Pas une grande blessure, mais assez grande et problématique pour qu'il ne puisse pas être ici".