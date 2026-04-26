Pep Guardiola : « J’aurais pu étouffer Tijjani Reijnders après la rencontre. »

Des images remarquables circulent actuellement en Angleterre : on y voit Pep Guardiola se précipiter vers Tijjani Reijnders pour le serrer dans ses bras immédiatement après le but victorieux de Nico González en demi-finale de la FA Cup. Pourtant, le milieu néerlandais avait déjà été remplacé à ce moment-là.

Samedi après-midi, Southampton semblait pourtant se diriger vers la victoire après avoir ouvert le score à la 80e minute.

Les Citizens ont toutefois renversé la vapeur grâce à des réalisations de Jérémy Doku puis de Gonzalez dans les dernières minutes.

Titularisé au coup d’envoi, Reijnders a cédé sa place à Bernardo Silva à la 86^e minute.

Une minute après cette substitution, Gonzalez a inscrit le but de la victoire d’une frappe lointaine. Guardiola, posté sur la touche, s’est alors précipité vers le banc pour serrer Reijnders dans ses bras.

Interrogé après la rencontre par Sky Sports au sujet de cette séquence insolite, le Néerlandais a simplement commenté : « Il est venu tout de suite vers moi. Ce qu’il m’a dit ? Cela reste entre nous. »

Après la rencontre, Guardiola s’est montré beaucoup moins énigmatique au sujet de son échange avec Reijnders. Devant la caméra de la BBC, il a répété ses propos. « Je lui ai dit que j’aurais pu le tuer, tellement il avait bien joué. Il n’a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais il a vraiment été excellent.

Recruté cinquante millions d’euros auprès de l’AC Milan l’été dernier, Reijnders avait bien commencé son aventure en Angleterre avant de voir son temps de jeu se réduire au fil des mois.