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Pep Guardiola s’est exprimé sur sa décision de refuser le poste de sélectionneur de l’Italie. « Gêné » d’avoir dit non à la sélection italienne, le technicien, en pause après une décennie riche en trophées à Manchester City, confirme qu’il souhaite désormais entraîner une équipe nationale.

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L’Italie a approché Guardiola après une troisième Coupe du monde manquée de suite

En juillet, après que l’Italie a manqué une troisième Coupe du monde consécutive, la Fédération italienne de football (FIGC) a envoyé Paolo Maldini et Leonardo approcher Guardiola . L’offre est arrivée peu après son départ de Manchester City, où il avait passé dix ans, de 2016 à 2026, remportant six titres de Premier League, trois Coupes d’Angleterre et une Ligue des champions.

Épuisé par ce rythme, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a choisi de s’accorder une pause d’au moins un an. L’Italie a ensuite rappelé Roberto Mancini , son sélectionneur de 2018 à 2023, vainqueur de l’Euro 2020.

Guardiola se confie sur son refus de diriger l’Italie

Invité mardi de Romario TV aux côtés de Romario, légende du football brésilien et ancien coéquipier au FC Barcelone, Guardiola a expliqué pourquoi le moment n’était pas propice pour accepter l’offre italienne. Il a également confirmé son envie de diriger un jour une sélection, tout en affirmant se sentir bien loin des terrains.

« C’est la première fois que j’en parle, mais oui, j’ai discuté avec eux, a déclaré Guardiola. J’étais gêné de dire non à l’Italie. Entraîner la sélection italienne, celle d’un pays comme l’Italie, aurait été l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Mais j’ai compris que j’avais besoin de m’arrêter. S’ils m’avaient appelé deux ans plus tôt, j’aurais probablement accepté.

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« Mais quand Paolo Maldini et Leonardo, que j’aime beaucoup, m’ont contacté, j’en étais à un point où je devais tout simplement m’arrêter. J’avais besoin de prendre du temps pour moi. Après 18 ans comme entraîneur, avec des matches tous les trois jours, semaine après semaine, il arrive un moment où l’on doit simplement souffler. »

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Guardiola a désigné « une sélection nationale » comme la seule ambition qu’il lui reste à accomplir en tant qu’entraîneur, affirmant que « c’est la prochaine étape » de sa carrière. Il a toutefois souligné qu’il n’était pas pressé de revenir. « La vérité, c’est que je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais pour l’instant, je vais bien, a-t-il ajouté. Si je reviens un jour, ce sera parce que mon instinct me dira de le faire et parce que quelqu’un voudra de moi. Alors je reviendrai. Mais cela fait beaucoup d’années, tellement de matches. »

Le poste vacant aux États-Unis et l’intérêt de grandes sélections européennes alimentent les spéculations

L’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, et les Pays-Bas, qui ont récemment recruté Xavi, ont tous deux été associés à Guardiola. La sélection américaine l’a également été après le départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United.

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Lors de sa dernière conférence de presse, Pochettino a estimé que c’était « le moment idéal pour arriver » à la tête de la sélection américaine et a encouragé Guardiola à accepter le poste : « Tout va dans la bonne direction. Je pense que, bien sûr, il faut accepter [le poste]. L’accepter parce que [Guardiola] trouvera des personnes de qualité, de bons joueurs. Un joueur peut s’adapter à son style ; il y a aussi le Centre national d’entraînement, qui n’existait pas auparavant. »

Une pause avant de revenir

Les prétendants devront patienter, Guardiola poursuivant sa pause d’au moins un an loin des bancs de touche. Sans calendrier ni destination définis, son arrivée à la tête d’une sélection dépendra entièrement du moment où son instinct lui dira qu’il est prêt à relever un nouveau défi.