Pep Guardiola devrait devenir la priorité des États-Unis pour remplacer Mauricio Pochettino, alors que Manchester United se rapproche

Les États-Unis visent Guardiola
Pochettino est avec ses joueurs de la sélection des États-Unis avant leurs matches de Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, prévus au cours de cette quinzaine. Il devrait toutefois rejoindre Manchester United une fois ces rencontres terminées. Le club s'est rapproché de la nomination de l'ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea après avoir trouvé un accord verbal avec lui mercredi.
Les États-Unis auraient alors besoin d'un nouveau sélectionneur et, selon The Athletic, Guardiola serait leur priorité. L'Espagnol a remporté la Ligue des champions et six titres de Premier League avec Manchester City, après avoir connu de grands succès au FC Barcelone et au Bayern Munich.
Guardiola a été tout près de prendre les rênes de l'Italie
Guardiola a déjà manifesté son intérêt pour le football international. Cet été, il a été si près de devenir sélectionneur de l'Italie qu'il avait commencé à noter des compositions d'équipe avant de renoncer au poste. Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne de football, a ensuite démissionné après l'échec d'une tentative de nommer Andrea Pirlo, en raison des liens commerciaux de ce dernier avec une société de paris russe.
Maldini a déclaré au Corriere della Sera : « [Guardiola] est l'entraîneur qui incarne le mieux un football technique et offensif. Il avait confié à quelques amis son envie d'entraîner une sélection nationale. Nous sommes allés le rencontrer à Barcelone, nous avons déjeuné ensemble et discuté toute une journée. Il était très tenté. Il a été tout près d'accepter. Il a même commencé à noter des compositions d'équipe sur des feuilles de papier. »
Le projet américain intrigue Guardiola
Guardiola aurait déjà discuté avec des responsables de la sélection américaine et serait intrigué par l'idée de travailler aux États-Unis, où il a brièvement vécu à New York après son départ du FC Barcelone en 2012. Il aurait été approché en 2024, avant la nomination de Pochettino, auquel il avait souhaité bonne chance lorsqu'il avait pris ses fonctions.
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Guardiola avait déclaré à l'époque : « Je lui souhaite, ainsi qu'aux États-Unis, où j'ai des amis, bonne chance. Je sais que c'est un entraîneur de très haut niveau. » Il avait également affirmé auparavant : « Les États-Unis sont un endroit fascinant pour essayer de bâtir un projet sur de nombreuses années et permettre à la sélection nationale de franchir un cap. Le potentiel des États-Unis est là, compte tenu du nombre de personnes, des sports, etc. »
Quelle suite pour Manchester United et les États-Unis ?
Le directeur général de Manchester United, Omar Berrada, et son directeur du football, Jason Wilcox, se trouvaient à Monaco, où Sir Jim Ratcliffe, propriétaire minoritaire du club, devait ratifier leur décision de licencier Michael Carrick avec l'aval des coprésidents Joel et Avram Glazer.
Le départ de Carrick pourrait être confirmé jeudi, mais la nomination de Pochettino pourrait prendre un peu plus de temps, de nouvelles discussions étant prévues dans la nuit. Une fois son arrivée à Old Trafford finalisée, les États-Unis se tourneront vers Guardiola.