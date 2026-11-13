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L’ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, devrait assister au match de Bahia contre Coritiba en Brasileirão le 21 novembre, aux côtés du dirigeant du City Football Group, Ferran Soriano. Ce déplacement en Amérique du Sud intervient alors que le technicien catalan est fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, annoncé à Manchester United, au poste de sélectionneur des États-Unis.

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Le technicien catalan prévoit un déplacement au Brésil

Selon ESPN Brasil, Guardiola et Soriano se rendront d'abord à São Paulo le 18 novembre pour un événement d'entreprise, avant de rejoindre Salvador trois jours plus tard. L'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich occupe actuellement un rôle d'ambassadeur mondial auprès de l'organisation mère, après dix ans à l'Etihad Stadium, une période qui s'est achevée en mai 2026. Leur voyage se terminera à l'Arena Fonte Nova, stade de 48 902 places, pour le match de la 36e journée.

Le réseau de clubs organise un déplacement à Salvador

Le club brésilien a officiellement rejoint le conglomérat mondial du football en mai 2023, lorsque le groupe a acquis 90 % du capital de sa société sportive à responsabilité limitée. Cet investissement a placé le club de Salvador aux côtés d'autres équipes du groupe, dont le club espagnol Gérone, le New York City FC de Major League Soccer, le club uruguayen Montevideo City Torque et les poids lourds anglais.

Sur le terrain, le club qui recevra réalise une solide saison en championnat et lutte pour décrocher une qualification continentale lors des quatre dernières journées de Serie A. Avec 53 points récoltés en 34 matches jusqu'à présent, il occupe actuellement la sixième place du classement, la dernière donnant accès au tour préliminaire de la Copa Libertadores.

La fédération américaine vise le technicien catalan

Alors qu'il remplit ses fonctions d'ambassadeur pendant une pause dans sa carrière d'entraîneur, l'Espagnol est devenu la cible prioritaire pour prendre les rênes de l'équipe nationale masculine des États-Unis. Selon The Athletic, les responsables d'US Soccer comptent tenter de recruter cet entraîneur au riche palmarès une fois que Pochettino aura finalisé son arrivée attendue à Old Trafford, à la suite du récent licenciement de Michael Carrick.

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Le média indique que le nom de l'ancien milieu de terrain figure en bonne place à plusieurs niveaux des plans de succession de la fédération. Ses dirigeants l'avaient déjà contacté en 2024 avant de nommer l'Argentin. Pochettino devrait diriger son équipe lors des prochains quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, avant de faire son retour en Premier League dans le cadre d'une opération qui comprendrait une clause de rachat de 10 millions de dollars.

Prochains matchs BAH Serie A 15:30 COR

La course à la Libertadores sur fond d'incertitude autour du poste d'entraîneur

Depuis les tribunes à Salvador le week-end prochain, Guardiola verra Bahia tenter de conforter sa place parmi les six premiers face à Coritiba. Une victoire à domicile est indispensable pour que Bahia conserve trois points d'avance sur l'Atletico Mineiro, septième, tout en restant à un point de l'Athletico Paranaense, cinquième. De son côté, US Soccer devrait intensifier ses démarches officielles auprès du Catalan une fois que Pochettino aura terminé sa mission contre Haïti.