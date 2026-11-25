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Pep Guardiola appelle Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise à régler leurs différends pour offrir à l'attaquant légendaire des adieux à la hauteur. L'ancien entraîneur de Manchester City estime qu'un joueur d'une telle importance historique mérite de partir par la grande porte, plutôt que dans un climat de tensions persistantes.

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Guardiola appelle à des adieux à la hauteur

Guardiola s'est exprimé sur le débat autour de l'avenir de Ronaldo avec la sélection portugaise . Selon lui, les deux parties doivent travailler ensemble pour que sa carrière internationale se termine dans le respect. Lors d'un échange diffusé sur la chaîne YouTube de la légende brésilienne Romário, le tacticien a estimé que la situation actuelle exigeait un effort commun pour que tout « se termine bien », à la hauteur de l'héritage du joueur.

L'entraîneur expérimenté a souligné l'importance exceptionnelle de Ronaldo pour son pays et estime que son départ doit refléter ce statut. « La Fédération portugaise de football doit veiller à ce que la carrière de Cristiano Ronaldo se termine dignement, a déclaré Guardiola. Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter la sélection portugaise de cette manière. Ils ne peuvent pas le laisser partir comme ça. »

« Il y a des joueurs exceptionnels, et Cristiano Ronaldo en fait partie ; cette situation doit donc être corrigée. Qu'ils le fassent ou non ne me regarde pas, mais ils doivent absolument le faire. C'est certain : ce qu'il a accompli dans le monde du football mérite une autre fin. »

Un appel à la réconciliation

Pour Guardiola, réparer la relation ne peut pas reposer sur une seule partie. Pour parvenir à une issue satisfaisante, il faudra de l'humilité et des compromis au plus haut niveau. S'il défend fermement le droit de Ronaldo à décider de la manière dont s'achèvera son parcours historique en sélection, il souligne qu'aucune des deux parties ne doit laisser l'entêtement empêcher de véritables adieux. « Les deux parties doivent faire un effort pour garantir des adieux à la hauteur. Elles doivent comprendre que Cristiano Ronaldo mérite de partir selon ses propres conditions », a insisté Guardiola.

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Plutôt que de laisser les tensions perdurer, Guardiola imagine pour Ronaldo des adieux chaleureux et festifs devant les supporters de son pays. Mais il appelle aussi le quintuple Ballon d'Or à faire lui-même un pas pour apaiser les tensions qui subsistent, afin que l'attention reste portée sur ses accomplissements. « Il devrait y avoir une célébration où il ressent l'amour de ses compatriotes. De son côté, il doit aussi prendre l'initiative et dire : “Tournons la page sur le passé” », a ajouté Guardiola.

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Une brève brouille ne doit pas éclipser un héritage exceptionnel

Avec davantage de recul, Guardiola rejette l'idée qu'une dernière période difficile ou des frictions personnelles isolées puissent ternir plus de deux décennies d'excellence au niveau international. Dans un sport qui peut parfois avoir la mémoire courte, il estime que les dirigeants, les supporters et les joueurs ont tous le devoir de prendre du recul pour apprécier l'ensemble du parcours.

« On ne devrait pas juger toute une carrière sur la base d'un mois ou deux, ou à cause d'un désaccord ou d'un malentendu avec une ou deux personnes, a-t-il insisté. Il y a des carrières riches en accomplissements qui méritent d'être préservées et défendues. Les grands joueurs, ceux qui ont véritablement atteint le sommet, méritent de partir par la grande porte. D'abord parce qu'ils l'ont mérité par tout ce qu'ils ont apporté à ce sport ; le football lui-même leur doit cette reconnaissance. »

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Montrer l'exemple à la prochaine génération

Au-delà de ce que Ronaldo a lui-même mérité, Guardiola a souligné l'empreinte durable laissée par l'attaquant sur la culture du football dans son pays. La manière dont le Portugal choisira de clore le chapitre de son sportif le plus célèbre enverra un message fort à tous les jeunes talents qui rêvent de porter le célèbre maillot rouge et vert dans les décennies à venir.

« Il a été une figure incroyablement importante, non seulement pour lui-même et pour le Portugal, mais aussi pour les futures générations de joueurs portugais. Et ensuite, il y a les enfants qui font leurs premiers pas sur un terrain et qui pourraient se dire : “Je veux terminer ma carrière comme Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini ou l'un des autres grands de l'histoire” », a souligné Guardiola.