Longtemps maladroit, Manchester City a finalement dominé Brentford 3-0. Grâce à ce succès, l’équipe de Pep Guardiola revient à deux points d’Arsenal. Le leader affrontera West Ham United dimanche, et le technicien catalan a déjà fait part de ses préférences.

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour que les Citizens prennent enfin l’avantage. Jusqu’alors, les Citizens peinaient à se créer des occasions franches. « C’était un adversaire très coriace. Cette saison, ils l’ont prouvé partout où ils ont joué », a souligné Guardiola en conférence de presse.

L’entraîneur catalan a reconnu que son équipe avait souffert avant de prendre progressivement le contrôle du jeu. Il a également souligné que les siens s’étaient montrés les plus menaçants dans les couloirs : « Surtout à gauche en première période, puis sur les deux côtés après la pause. »

À gauche évoluait Jérémy Doku, auteur de l’ouverture du score. « Il est très complet. Il peut encore progresser, mais il possède déjà un dribble exceptionnel. Sa connexion avec Nico O’Reilly est remarquable », a analysé Guardiola.

« Doku fait désormais la différence dans les matchs. J’avais le sentiment que non seulement Erling Haaland, mais aussi les ailiers et les autres attaquants devaient marquer des buts. Jérémy a désormais franchi ce cap », a déclaré l’Espagnol, qui s’est également dit très satisfait d’Omar Marmoush.

L’écart avec Arsenal, toujours leader, reste de deux points. Interrogé en conférence de presse sur la manière de mettre la pression sur les Londoniens, le technicien de 55 ans a répondu avec philosophie : « On verra bien. Ce n’est plus de notre ressort. Avant la rencontre face à Everton (3-3), notre destin était entre nos mains ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous devons simplement faire notre travail. »

Interrogé sur la possibilité de suivre le match West Ham – Arsenal, Guardiola a répondu avec humour : « Pour être tout à fait honnête, oui ! » Puis, l’Espagnol s’est levé et a lancé un cri de ralliement : « Allez les Irons ! », référence à West Ham United, l’adversaire d’Arsenal. Sa remarque a provoqué un éclat de rire parmi les journalistes présents.