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Pep Guardiola apparaît comme un candidat de prestige pour prendre les rênes de la sélection masculine des États-Unis si Mauricio Pochettino part à Manchester United. L’ancien entraîneur de Manchester City est actuellement libre de tout contrat et a déjà exprimé sa profonde admiration pour le potentiel sportif à long terme du pays.

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Un candidat surprise pour la sélection des États-Unis

Manchester United a officiellement limogé Carrick, déclenchant un important jeu de chaises musicales sur les bancs de touche. Le sélectionneur des États-Unis, Pochettino, apparaît comme le grand favori pour prendre les rênes à Old Trafford. Cette évolution soudaine a contraint US Soccer à chercher de possibles successeurs.

Selon The Athletic, le nom de Guardiola a été évoqué à plusieurs échelons de la hiérarchie de la sélection américaine parmi les principaux candidats. L’entraîneur de 55 ans est actuellement sans club après que ses dix années à Manchester City ont pris fin cet été.

Un rêve américain ambitieux

Nommer Guardiola serait un coup retentissant pour le football américain, mais cette possibilité reste très hypothétique. Le technicien espagnol n’a jamais dirigé de sélection nationale et a l’habitude de travailler avec des stars mondiales comme Lionel Messi et Erling Haaland. Il a toutefois déjà exprimé une véritable admiration pour le pays. En 2024, il avait fait part de son intérêt pour le football américain.

« Les États-Unis sont fascinants lorsqu’il s’agit de bâtir un projet à long terme et de faire passer la sélection nationale au niveau supérieur, a déclaré Guardiola. Le potentiel des États-Unis est bien là, compte tenu de la population, des différents sports et de tout cela. »

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Guardiola entretient aussi un lien personnel avec les États-Unis. Après son départ de Barcelone en 2012, il a passé une année sabbatique à New York.

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Faire face à la concurrence européenne

Guardiola a déjà refusé des propositions de sélections nationales depuis son départ de City. Plus tôt cette année, il a décliné la possibilité de diriger l’équipe d’Italie afin de privilégier une pause pour raisons personnelles.

Le président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malago, a confirmé cette démarche auprès de La Repubblica. Malago a expliqué : « Pep a été honnête. Il a pris du temps pour lui, notamment pour des raisons familiales. Mais s’il avait accepté quelque chose, il l’aurait fait avec nous. »

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Dans l’attente d’un effet domino à Old Trafford

Toute démarche officielle de US Soccer dépend entièrement de la concrétisation du départ de Pochettino pour Manchester United. Tant que le club de Premier League n’aura pas nommé officiellement le successeur de Carrick, la situation du poste de sélectionneur des États-Unis restera en suspens.

Si Pochettino part après cette trêve internationale, le calendrier pourrait jouer en faveur de Guardiola. La sélection américaine ne disputera pas ses prochains matches officiels avant mars, ce qui permettrait à l’Espagnol de poursuivre sa pause comme prévu pendant encore plusieurs mois avant de retrouver un banc.

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Pour l’heure, le monde du football suivra de près les efforts de Manchester United pour recruter Pochettino. Si le club y parvient, US Soccer pourrait se lancer dans l’une des tentatives de recrutement d’un entraîneur les plus audacieuses de l’histoire.