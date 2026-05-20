À l'issue de la rencontre entre Manchester City et Bournemouth, Pep Guardiola a réagi au titre de champion d'Angleterre décerné à Arsenal. L'entraîneur catalan a félicité son rival.

Mardi soir, les Citizens n’ont pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre Bournemouth, un résultat qui rend Arsenal mathématiquement inatteignable à la veille de la dernière journée de Premier League.

Après la rencontre, il est revenu sur le sacre des Gunners et sur la performance de son ancien adjoint Mikel Arteta : « Félicitations à Arsenal et à Mikel, vous le méritez », a-t-il déclaré.

L’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich a par ailleurs surpris en évoquant son contrat.

Interrogé sur son avenir, il a démenti l’information, relayée lundi par The Athletic, selon laquelle il préparerait ses adieux au club malgré un contrat toujours en vigueur.

« Nous ne prendrons une décision qu’à la fin de la saison. Je m’entretiendrai alors avec le président et nous déciderons ensemble », a-t-il conclu.