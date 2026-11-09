Partager Suivez GOAL sur Google

Gary Neville a livré une critique cinglante des joueurs de Manchester United après leur match nul chaotique (4-4) contre Aston Villa dimanche. La légende du club n’a guère apprécié que l’effectif décide de faire un tour du terrain pour remercier les supporters à Old Trafford, alors qu’il n’avait, une fois de plus, pas réussi à s’imposer.

Publicité

Un match fou à huit buts

Les hommes de Michael Carrick sont revenus deux fois au score avec détermination pour arracher un point dans un match de Premier League haletant. Les locaux se sont retrouvés menés de deux buts en seulement quatre minutes, les erreurs de Senne Lammens ayant permis à Alysson et Nicolas Jackson de marquer.

Bruno Fernandes a transformé un penalty et Youri Tielemans a marqué pour égaliser, mais les failles défensives ont aussitôt ressurgi. John McGinn a transformé un penalty après une faute de Diogo Dalot, puis Leon Goretzka a profité d’une erreur de Leny Yoro pour redonner deux buts d’avance à Villa. Toutefois, les remplaçants Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu ont marqué dans le temps additionnel pour arracher un nul spectaculaire.

« Ils se font du mal moralement »

S’exprimant sur NBC Sports, Neville, ancien capitaine de Manchester United, n’a pas mâché ses mots en voyant les joueurs actuels applaudir les supporters au coup de sifflet final. « Il faut saluer leur persévérance, ils n’ont rien lâché, a déclaré Neville. Les erreurs défensives étaient choquantes et nous en parlerons dans un instant. Mais ce tour du terrain… »

Le consultant s’est dit stupéfait de voir ce rituel d’après-match se répéter alors que l’équipe traverse une si mauvaise passe. Neville a ajouté : « J’ai joué 602 fois pour Manchester United et j’ai toujours remercié les supporters à la fin du match, mais les voir faire le tour du terrain après des défaites contre Bournemouth et un 4-4 à domicile face à Aston Villa, c’est presque douloureux à regarder. Ils se font presque du mal moralement. »

Publicité Publicité

Une situation désolante à Old Trafford

Neville a conclu sa tirade en soulignant le contraste saisissant entre les difficultés de l’équipe et le soutien inconditionnel des tribunes. « Ça ne peut pas continuer comme ça, si ? La situation est absolument désespérée, a-t-il poursuivi. Michael sera fier d’eux et les supporters chantent son nom parce qu’ils l’aiment, mais la situation est vraiment désolante. »

Related Topics

Carrick, de son côté, a défendu les scènes d’après-match et salué le soutien indéfectible des supporters d’Old Trafford. S’exprimant auprès de Sky Sports, l’entraîneur a déclaré : « Les supporters soutiennent pleinement les joueurs. Vous l’avez vu, c’est assez évident, ils sont derrière les joueurs. »

« Ils ne demandent qu’à nous soutenir et à ce que nous leur donnions de quoi s’enthousiasmer. Il y a parfois de la frustration et de la déception, nous le ressentons tous. Mais ils soutiennent les joueurs et c’était encore le cas au coup de sifflet final. »

Publicité

La pression monte sur Carrick

Malgré le caractère affiché lors de cette remontée en fin de match, la situation de Manchester United reste préoccupante. Le club occupe actuellement la 18e place du classement de Premier League et n’a plus gagné depuis huit matches.

Carrick doit impérativement remédier à une défense perméable qui a coûté cher à son équipe à plusieurs reprises. Prendre trois points lors des prochaines rencontres sera absolument essentiel pour alléger la pression et sortir le club de la zone de relégation.