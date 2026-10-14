Penalty et hors-jeu : le Real Madrid a-t-il été lésé deux fois sur le troisième but de la Roma ?

La rencontre entre le Real Madrid et la Roma en Ligue des champions a été marquée par une situation arbitrale très controversée, juste avant le troisième but de la formation italienne.

Le Real Madrid se déplaçait ce mercredi sur la pelouse du Stade Olympique de la capitale italienne, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 58e minute de jeu, le Néerlandais Donyell Malen a inscrit son deuxième but, le troisième pour le club de la capitale italienne, après s'être retrouvé seul face au Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid.

L'arbitre français François Letexier avait d'abord refusé le but, estimant que Malen était en position de hors-jeu, avant de le valider après recours à l'assistance vidéo, sous les protestations des joueurs du club madrilène.

Les protestations ne portaient pas uniquement sur le hors-jeu de Malen, mais également sur un penalty non accordé aux Madrilènes juste avant le troisième but de la Roma.

Les joueurs de la Maison Blanche ont en effet signalé à Letexier que le milieu de terrain anglais Jude Bellingham méritait un penalty, après avoir été déséquilibré dans la surface de réparation de la Roma, ce que l'arbitre français a également refusé.