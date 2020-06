Penalties - La Pologne en tête, la Ligue 1 huitième

Dans son étude hebdomadaire publiée ce lundi, l'Observatoire du football se penche sur le nombre de penalties sifflés dans 35 championnats européens. Un classement dont le championnat polonais, avec en moyenne un penalty accordé toutes les 230 minutes, arrive en tête.

Pour ce qui est des grands championnats, la est sixième (1 penalty toutes les 249 minutes), deux places devant la (262 minutes). La est 10e (268 minutes), tandis que la (27e, 321 minutes) et la (34e, 382 minutes) occupent le bas du classement.

