Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay, a critiqué la pause d’hydratation instaurée par la Fédération internationale de football (FIFA) pour la Coupe du monde 2026, estimant qu’elle n’apporte rien au football et qu’elle porte atteinte à l’essence même de sa culture.

La FIFA a instauré des pauses de trois minutes au milieu de chaque mi-temps pour faire face aux températures élevées attendues aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais cette décision divise joueurs et entraîneurs.

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Ses détracteurs estiment que ces pauses, qui transforment de facto la rencontre en quatre quarts-temps, offrent surtout aux chaînes de télévision des coupures publicitaires dépassant deux minutes.

« Jouer quatre fois au lieu de deux modifie la conception culturelle du football », a déclaré Bielsa à la presse, selon l’agence « Reuters ». Ce changement culturel n’apporte rien et enlève beaucoup. Je dirai simplement que le football avait des caractéristiques distinctives avant cette décision, et qu’il en a désormais d’autres. Les gens tombent amoureux de ce sport en raison de ses spécificités. »

L’entraîneur argentin a ajouté : « Nous saluons bien sûr des technologies comme l’arbitrage vidéo, car elles offrent davantage d’opportunités. Mais ces pauses poursuivent un autre objectif, et je ne fais que répéter ce que j’entends partout. »

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L’Uruguay affrontera le Cap-Vert lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

L’Argentin assure que son équipe tirera les enseignements du bloc défensif bas imposé par l’Arabie saoudite lors du match nul 1-1 de la première journée.

« Nous avons largement dominé la possession, mais nous n’avons créé que très peu d’occasions en première période », rappelle-t-il, avant d’insister : « Nous savons déjà comment nous devons jouer. »

« En seconde période, nous avons joué le ballon rapidement, avec une approche offensive et dynamique, et un haut niveau de mouvement », a-t-il conclu.