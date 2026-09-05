Le Chilien Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, a affirmé que son équipe avait décroché la victoire face au Real Madrid grâce à l'exploitation des occasions de but qui se sont présentées, insistant sur le fait que l'arbitrage n'avait eu aucune influence sur le résultat de la rencontre.

L'entraîneur du Betis a rejeté les allégations de José Mourinho, entraîneur du Real, selon lesquelles son équipe n'avait joué que pour le nul ou que l'arbitre avait été déterminant dans le match, soulignant que le Betis était entré en jeu avec l'objectif de gagner dès la première minute.

Selon le journal espagnol « As », Pellegrini a évoqué le résumé de la confrontation en déclarant : « L'équipe est sortie pour gagner dès la première minute face à un grand adversaire, et bien sûr, c'est une chose difficile. En seconde période, nous avons davantage maîtrisé le ballon, et eux se sont créé des occasions sur balles arrêtées qu'Alvaro Vallès a sauvées, mais c'est nous qui avons marqué le but. Le nul aurait peut-être été un résultat juste, mais nous avons converti l'occasion qui s'est présentée à nous, et eux ne l'ont pas fait. »

À propos de la gestion d'une semaine difficile, l'entraîneur du Real Betis a expliqué : « J'ai transmis aux joueurs le même message que je répète depuis sept ans. Le football ne t'offre que 24 heures pour savourer les victoires et souffrir des défaites. Nous devons comprendre ce qui s'est passé face à Levante, mener une bonne autocritique, et au bout de 24 heures, être convaincus de ce que nous faisons. »

Pellegrini a commenté le retour de l'équipe à l'équilibre en disant : « J'étais certain que nous allions réagir parce que je le constate depuis sept ans. Nous ne nous enorgueillissons pas des victoires et ne nous flagellons pas à cause des défaites. L'ambition reste toujours la même malgré les faux pas, et il est difficile de subir deux faux pas consécutifs. »

Le directeur technique du Betis a abordé les changements durant la rencontre en précisant : « C'est la performance individuelle qui rend les changements efficaces. La fatigue a commencé à apparaître à cause de la chaleur, et je pense que renouveler le milieu de terrain était une bonne chose, mais ce sont les joueurs qui rendent les changements bons ou mauvais. Et les joueurs qui sont entrés l'ont fait avec une concentration extrêmement affûtée. »

Concernant la gestion du volet défensif face à l'adversaire, Pellegrini a ajouté : « Le Real Madrid possède des joueurs dotés d'une grande puissance dans le jeu aérien, mais nous aussi avons marqué sur une balle arrêtée. »

Pellegrini a conclu ses déclarations en évoquant la prestation arbitrale, disant : « Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre influence de l'arbitrage, et je ne crois pas qu'il y ait eu de décisions déterminantes ayant affecté le résultat. Nous avons gagné parce que nous avons exploité une occasion et qu'eux ne l'ont pas fait. »



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