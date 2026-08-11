L’AZ et Peer Koopmeiners poursuivent officiellement l’aventure ensemble plus longtemps. Le club a confirmé mardi que le milieu de terrain a prolongé d’un an et est désormais lié jusqu’à la mi-2029.

Koopmeiners a débuté en 2021 avec l’équipe première de l’AZ, mais sa progression a été moins rapide que celle de son frère, Teun, aujourd’hui joueur de la Juventus, et il a été prêté à deux reprises, à l’Excelsior puis à Almere City.

Depuis son retour, le milieu de 26 ans est devenu un joueur important à l’AZ, où il a débuté presque chaque semaine la saison dernière, en partie en raison des pépins physiques de Jordy Clasie.

Cette saison aussi, Koopmeiners a démarré sur les chapeaux de roue. En tant que capitaine, il a récemment pu soulever le Johan Cruijff Schaal après la large victoire contre le PSV (0-4). Koopmeiners a été important, notamment avec sa passe décisive sur le 0-2.

Plus tôt cet été, Koopmeiners faisait notamment l’objet d’un intérêt concret du Club Bruges, mais aucun transfert ne s’est concrétisé. « Finalement, c’est lié au sentiment de voir à quel point l’AZ voulait me garder et à toute l’estime que je ressens ici au club », raconte-t-il sur les canaux du club. « Et l’histoire que j’ai ici au club joue évidemment aussi un rôle. »

Il y a dix-sept ans, il a rejoint le centre de formation d’Alkmaar. « L’AZ représente énormément pour moi, de toute façon. J’ai passé plus de temps à l’AZ que loin de l’AZ dans ma vie. J’ai grandi ici, j’y ai presque été éduqué. Je peux partager mon expérience avec les plus jeunes. Et ils peuvent aussi attendre cela de moi », a déclaré Koopmeiners.

« Quand je pense à Koopmeiners, je pense à l’AZ », raconte le directeur technique Niels van Duinen. « Quelqu’un qui porte le club dans son cœur et qui est en même temps une très belle vitrine pour nous. Peer est un véritable joueur d’équipe. Il ne trichera jamais et, ces dernières années, il est devenu un joueur très important au sein de cette équipe. »