Josep Pedrerol, présentateur de l'émission espagnole « El Chiringuito », a salué José Mourinho après avoir mené le Real Madrid à la victoire face au Barça sur le score de 2-1 lors du Clasico au Camp Nou, estimant que le technicien portugais a pris le dessus sur Hansi Flick grâce à ses choix tactiques et à sa réussite dans sa stratégie pour déjouer les plans du club catalan.

Pedrerol a affirmé que beaucoup pensaient que Mourinho était devenu un entraîneur du passé et que sa signature avait été une erreur, imaginant qu'il redouterait d'affronter le Barça, mais il a répondu à ces critiques par une performance de haut niveau et a donné une véritable leçon d'entraînement dans la gestion des grands matchs.

La décision la plus marquante de Mourinho est intervenue dans la composition de l'entrejeu, après avoir choisi Bernardo Silva et Arda Güler aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, avec la présence de Bellingham, plutôt que de ne s'appuyer que sur la puissance physique.

Cette orientation a donné au Real Madrid une plus grande capacité à rivaliser avec le Barça dans la possession et la construction du jeu, à un moment où Pedri et Rodri n'ont pas affiché le niveau attendu.

Pedrerol a souligné que Mourinho avait pris conscience, au cours des derniers matchs, de la nécessité de trouver un équilibre entre la solidité physique et la qualité technique, ce qui s'est reflété dans la performance de son équipe au Camp Nou. Cette méthode pourrait constituer un choix essentiel pour le technicien portugais lors des prochaines confrontations, après avoir prouvé son efficacité face au Barça.

La supériorité tactique n'a pas été, selon Pedrerol, le seul facteur de la victoire, car la discipline et le travail collectif ont joué un rôle important dans le succès du Real Madrid, ses joueurs ayant fait preuve d'un engagement évident en défense comme en attaque et ayant fourni un immense effort tout au long de la rencontre.

Josep a estimé que l'équipe avait offert le visage qu'attendaient ses supporters, assurant qu'affronter les grands rivaux exige du courage, de l'organisation et un esprit de combativité, autant d'éléments apparus clairement lors du Clasico.