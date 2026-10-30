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Le défenseur de Tottenham Hotspur Pedro Porro s’est exprimé sur les rumeurs de transfert persistantes qui l’annoncent de retour dans son pays. L’international espagnol, devenu un élément essentiel de l’équipe de Roberto De Zerbi dans le nord de Londres, a évoqué les récentes rumeurs le liant aux plus grands clubs de Liga.

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Des précisions sur l’intérêt des géants espagnols

Porro s’est exprimé sur les nombreuses spéculations entourant son avenir, notamment sur l’intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid. Malgré une série d’informations parues lors du dernier mercato, le vainqueur de la Coupe du monde de 27 ans a précisé que, si des clubs avaient pris des renseignements, aucun des deux géants de la Liga n’avait formulé d’offre officielle.

Évoquant le mercato estival, Porro a reconnu que son nom avait circulé à haut niveau, mais qu’il était resté concentré sur ses obligations en sélection. « Non. Il y a eu de l’intérêt dans le sens où des clubs se renseignent sur votre situation, mais pas d’intérêt réel. Il y avait des rumeurs, mais je me concentrais sur mes performances avec mon pays », a expliqué le défenseur, cité par ESPN. « S’il y a un intérêt réel, on vous appelle directement, et cela ne s’est pas produit. Certains clubs se sont renseignés sur ma situation, mais il n’y a pas eu d’intérêt réel. Je ne voulais pas trop y prêter attention. »

Son engagement envers le projet de Tottenham

Malgré l’attrait d’un retour en Espagne, Porro reste pleinement engagé dans le projet mené par De Zerbi à Tottenham. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2031 avec le club du nord de Londres, l’ancien joueur du Sporting CP éprouve une profonde loyauté envers l’équipe qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs latéraux de Premier League.

« Pour l’instant, il serait très injuste de parler d’autre chose que de mon club, car je suis sous contrat. Ils [Tottenham] m’ont témoigné beaucoup de respect, et c’est réciproque », a déclaré Porro. Il a également indiqué avoir réglé tôt la question de son avenir à Tottenham : « J’ai réglé la prolongation de mon contrat avant la Coupe du monde pour avoir l’esprit tranquille pendant le tournoi, car cela a une grande incidence sur vos performances. »

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Le rêve d’un retour en Liga

Si son avenir immédiat se situe au Tottenham Hotspur Stadium, Porro ne cache pas son envie de revenir dans son pays plus tard dans sa carrière. La Liga conserve un fort attrait pour le défenseur, qui estime que son expérience en Angleterre l’a préparé à tous les défis qui pourraient se présenter, quel que soit le club espagnol susceptible de faire appel à lui un jour.

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« Évidemment, j’ai très envie de retourner en Espagne un jour. C’est mon pays et j’aime ce championnat », a reconnu Porro. Interrogé sur le stade où son style de jeu conviendrait le mieux, le Santiago Bernabéu ou le Camp Nou, il s’est montré confiant dans sa capacité d’adaptation : « Je me considère comme un joueur capable de s’adapter à tout. Je me suis adapté à la Premier League, ce qui est loin d’être facile. »

Sa valeur et son bonheur dans le nord de Londres

Porro reconnaît que la fermeté de Tottenham concernant sa valeur marchande a probablement contribué à dissuader d’éventuels prétendants cet été. Le club le considère comme une pièce maîtresse de son dispositif tactique, comme en témoigne son importante charge de travail la saison dernière.

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En définitive, l’Espagnol se sent bien et apprécié en Premier League. Revenant sur sa décision de signer un contrat à long terme, il a conclu : « Je me sens très aimé et c’est très important pour moi. Ils [Tottenham] m’ont proposé un bon contrat, même que si j’avais attendu la fin de la Coupe du monde, j’aurais pu obtenir un peu plus. »