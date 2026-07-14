Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Pedro PorroNOS
Jonathan van Haaster

Traduit par

Pedro Porro exulte après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde : « Mon plus grand rêve. »

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
P. Porro

L'Espagne s'est qualifiée mardi soir pour la finale de la Coupe du monde après avoir dominé la France. Pedro Porro a inscrit le but du score final (0-2) en deuxième mi-temps et était, comme on pouvait s'y attendre, fou de joie.

Les Espagnols ont dominé une grande partie de la rencontre et, grâce notamment à leur latéral, ont étouffé la redoutable attaque française. Le défenseur des Spurs a parfaitement conclu un une-deux avec Dani Olmo pour sceller le score.

« C’est un rêve qui devient réalité », a déclaré l’arrière droit. « C’est mon plus grand rêve. Je suis tellement heureux, notamment grâce à l’attitude dont nous avons fait preuve aujourd’hui. »

« Du début à la fin, nous avons livré un match formidable. Nous avons tout donné aujourd’hui pour nous qualifier. »

« Nous savions que ce serait très difficile et que nous devions respecter à la lettre nos consignes. Je tiens à féliciter tout le monde pour ce match », a déclaré Porro, fou de joie.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
team-logo
À déterminer
À déterminer

Élu Homme du match pour sa performance face aux Bleus, il a également neutralisé Bradley Barcola puis Désiré Doué.

Dimanche, Porro et la Roja défieront l’Argentine ou l’Angleterre en finale de la Coupe du monde, une seconde finale seulement après celle de 2010.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google