L'Espagne s'est qualifiée mardi soir pour la finale de la Coupe du monde après avoir dominé la France. Pedro Porro a inscrit le but du score final (0-2) en deuxième mi-temps et était, comme on pouvait s'y attendre, fou de joie.

Les Espagnols ont dominé une grande partie de la rencontre et, grâce notamment à leur latéral, ont étouffé la redoutable attaque française. Le défenseur des Spurs a parfaitement conclu un une-deux avec Dani Olmo pour sceller le score.

« C’est un rêve qui devient réalité », a déclaré l’arrière droit. « C’est mon plus grand rêve. Je suis tellement heureux, notamment grâce à l’attitude dont nous avons fait preuve aujourd’hui. »

« Du début à la fin, nous avons livré un match formidable. Nous avons tout donné aujourd’hui pour nous qualifier. »

« Nous savions que ce serait très difficile et que nous devions respecter à la lettre nos consignes. Je tiens à féliciter tout le monde pour ce match », a déclaré Porro, fou de joie.

Élu Homme du match pour sa performance face aux Bleus, il a également neutralisé Bradley Barcola puis Désiré Doué.

Dimanche, Porro et la Roja défieront l’Argentine ou l’Angleterre en finale de la Coupe du monde, une seconde finale seulement après celle de 2010.