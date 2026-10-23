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Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri assure que le choc de Liga de dimanche face au grand rival, le Real Madrid, offre l’occasion idéale de rebondir après la déconvenue subie en milieu de semaine en Ligue des champions, en France. L’équipe de Hansi Flick, en tête du classement, a vu son début de saison sans défaite prendre fin mardi soir avec un revers 4-2 face au Paris Saint-Germain.

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Le meneur de jeu espagnol remobilise un groupe meurtri

Pedri estime que la réception du Real Madrid au Spotify Camp Nou lors de la 10e journée incitera le géant catalan à réagir immédiatement après sa défaite au Parc des Princes. Malgré ce premier revers de la saison sur la scène européenne, Barcelone affiche un bilan parfait en championnat, avec neuf victoires consécutives et 27 points. Seul Madrid, en 1968-69, avait remporté ses neuf premières rencontres de Liga ; aucune équipe n’a jamais atteint les dix victoires.

Les blessures compliquent les choix de composition

IMAGO

L’entraîneur Flick devrait réintégrer Rodri dans son onze de départ dimanche, après n’avoir fait entrer le milieu de terrain qu’en seconde période à Paris. En revanche, Dani Olmo est indisponible après s’être blessé mardi, tout comme Eric Garcia, Jules Kounde et Andreas Christensen, également absents.

Souhaitant transformer la frustration de ce déplacement européen en une performance marquante en championnat, Pedri a écrit sur Instagram : « Retrouver la victoire lors du #ElClasico est un grand défi et la plus grande des motivations. »

« Face au PSG, nous rivalisons avec un grand adversaire sur une grande scène, et nous connaissons la marche à suivre. Nous avons confiance et nous savons jouer au football. C’est parti ! »

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Des records historiques au cœur du choc

Barcelone a inscrit 39 buts en championnat cette saison. Seul Séville avait fait mieux à ce stade, avec 42 buts en 1940-41. L’adolescent Lamine Yamal a marqué huit fois en neuf apparitions.

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Après avoir remporté ses deux dernières réceptions de Madrid en championnat, Barcelone peut égaler l’équipe de Pep Guardiola de 2008-2010 en signant une troisième victoire consécutive à domicile face à cet adversaire en Liga, ce qui ne serait que la deuxième fois ce siècle. Flick reste par ailleurs invaincu en sept Clasicos, avec six victoires et un nul.

Cependant, l’entraîneur adverse Jose Mourinho n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches contre les Catalans à la tête de Madrid, avec trois victoires et deux nuls. L’attaquant Kylian Mbappe totalise quant à lui 12 buts en 10 rencontres contre eux, ainsi que 17 penalties transformés et huit obtenus en 74 matches de Liga depuis 2024-25.

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L’écart de points accentue la pression

Getty Images

Actuellement troisième avec 21 points, Madrid accuse son plus grand retard sur le leader à ce stade depuis les huit points de 2012-13. Même si les hommes de Mourinho ont battu le RB Leipzig 4-1 en milieu de semaine et remporté trois de leurs six derniers déplacements en championnat en Catalogne, l’entraîneur portugais s’est plaint de disposer de 24 heures de récupération en moins. Une victoire de Barcelone porterait son avance sur son rival à neuf points.