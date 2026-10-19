Pedri, la star du Barça, a affirmé que son coéquipier Lamine Yamal est actuellement le meilleur joueur du monde, insistant sur la nécessité de l'aider à garder son calme et à prendre du plaisir sur le terrain.

Pedri a déclaré, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, au sujet de la rencontre face au Paris Saint-Germain, prévue dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions : « Ce sera un match plaisant, et l'équipe qui aura le ballon demain parviendra à faire pencher la balance en sa faveur. Nous sommes convaincus de notre capacité à y parvenir. Vitinha est l'un de ces joueurs qui font la différence, et son influence se manifeste clairement lorsqu'il a le ballon, et j'aime affronter les meilleurs joueurs. »

Il a ajouté, à propos de la perception de cette rencontre comme une finale anticipée : « Nous abordons ce match comme une confrontation extrêmement difficile face à un adversaire redoutable. Le chemin est encore long avant d'atteindre les finales, mais nous voulons bien sûr le gagner. »

La star du Barça a évoqué l'impact de Rodri au milieu de terrain, déclarant : « Il nous apporte énormément en ce qui concerne la sécurisation et le contrôle du milieu de terrain. Il maîtrise cette zone de manière remarquable et me laisse la liberté d'aller de l'avant, car je sais qu'il sera toujours présent à sa place. C'est un joueur qui fait la différence, et il a élevé le niveau de l'équipe. Et peu importe qui joue, tout le monde montre sa capacité à livrer une bonne prestation. »

Concernant la nature des épreuves qui attendent le Barça cette semaine, avec le match face à Paris et la disputation du Clasico, il a précisé : « Au Barça, ce qui est exigé, c'est de gagner chaque match. Vous devez toujours être à votre meilleur niveau et aborder chaque rencontre avec l'objectif de l'emporter. »

Au sujet de l'intensité de la rencontre à venir et de son importance sur le plan technique, Pedri a affirmé : « Lorsque quelqu'un parvient à vous battre, vous ressentez toujours l'envie de prendre votre revanche. Pour moi, ce match est l'une des meilleures confrontations possibles au regard du style de jeu, et j'en profiterai autant qu'un joueur peut profiter d'un match comme celui-ci. »

Pedri a abordé l'évolution de son rôle au sein du vestiaire du Barça, déclarant : « Je me sens comme un joueur important et l'un des leaders de l'équipe. J'essaie d'aider les jeunes joueurs, car j'ai passé plusieurs années au club et je connais, dans une certaine mesure, la nature du Barça de l'intérieur. Je suis prêt à les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. »

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Au sujet de la confrontation avec son ancien coéquipier au Barça Ferran Torres, il a commenté : « J'espère qu'il ne sera pas dans ses meilleurs jours demain. Je lui souhaite bonne chance pour le reste de la saison, et nous discutons ensemble. Je n'ai rien à lui dire, et tout ce que je souhaite, c'est que la chance ne lui sourie pas trop. »

Le milieu de terrain espagnol a évoqué la politique de Hansi Flick concernant sa gestion de ses participations et le fait de lui accorder davantage de périodes de repos par rapport aux saisons précédentes, expliquant : « Ce sont des choses que décide l'entraîneur, mais il est vrai que la saison est longue. Il est important de maintenir le niveau à tout moment, car c'est là le point essentiel en fin de compte, puisque les titres se jouent en fin de saison. »

Au sujet des différences entre le fait de jouer avec la sélection espagnole et avec le Barça, en présence de Rodri, Pedri a souligné la différence de style des entraîneurs, déclarant : « Les idées des entraîneurs diffèrent entre les deux équipes. Au Barça, nous jouons de manière plus directe et nous nous appuyons davantage sur le pressing. Mais sur le terrain, l'entente avec un joueur ne diffère pas beaucoup, que vous jouiez avec lui au Barça ou en sélection. »

Pedri a conclu ses propos en faisant l'éloge de Lamine Yamal, affirmant sa confiance en ses qualités et son potentiel, déclarant : « J'ai toujours vu Lamine enthousiaste à l'idée de donner le meilleur de lui-même et de briller. C'est un joueur qui fait la différence, et il ne doit regarder personne d'autre, il doit tracer son propre chemin. Lamine est actuellement le meilleur joueur du monde, et nous devons l'aider à garder son calme et à prendre du plaisir sur le terrain. »



