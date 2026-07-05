Pedri, le jeune milieu de terrain star de la sélection espagnole, a confié qu’il rêvait de reproduire le but historique d’Andrés Iniesta en Coupe du monde. Il a également assuré que les « Matadors » étaient prêts à défier le Portugal en huitièmes de finale, avant d’exprimer son souhait d’affronter la légende Lionel Messi en finale.

Interrogé ausujet de sa précédente prédiction, largement relayée, qui désignait le Cap-Vert comme outsider de la Coupe du monde, Pedri a confié au journal espagnol AS : « Oui, c’est une Coupe du monde extrêmement complexe et très équilibrée, où de nombreuses équipes qui étaient théoriquement favorites ont commencé par perdre des matchs, qu’elles aient réussi ou non à renverser la situation par la suite. Cette Coupe du monde se distingue par un niveau très élevé, et je tiens à féliciter la sélection du Cap-Vert, qui a réalisé un parcours exceptionnel sans perdre le moindre match dans le temps réglementaire. »

Interrogé sur ses premiers souvenirs de Coupe du monde et sur le joueur qui l’a marqué en premier lieu, Pedri a déclaré : « Ce dont je me souviens le plus, c’est la Coupe du monde que nous avons remportée. J’avais huit ans et je me souviens de certains matchs, en particulier de la finale, dont tout le monde se souvient bien sûr. Je choisis Andrés Iniesta : je le suivais et m’inspirais de lui depuis tout petit ; de plus, c’est lui qui nous a offert ce but qui nous a rendus heureux, c’est pourquoi je choisis Iniesta. »

Interrogé sur la comparaison que l’ancien sélectionneur Luis Enrique a faite entre lui et Andrés Iniesta, et sur la possibilité de marquer un but similaire, Pedri a déclaré : « (Il sourit) J’ai rêvé de marquer un but comme celui-là, j’en ai rêvé à maintes reprises, et n’importe quel joueur du groupe actuel rêve de marquer ce but, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre une éventuelle finale, et nous devons garder les pieds sur terre, car le prochain match sera compliqué et nous devons rester calmes. »

Interrogé sur le duel au milieu de terrain qui l’opposera au Portugais Vitinha, Pedri a analysé : « Vitinha est un joueur d’exception, notamment dans le contrôle du ballon et la gestion du rythme du match. Quand je l’ai affronté, j’ai été surpris par son immense capacité à courir : il ne s’arrête jamais et passe toujours le ballon à un coéquipier démarqué. Comme je l’ai dit, c’est un grand joueur et l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. »

Concernant l’apport de l’entraîneur allemand Hans-Dieter Flick, son influence depuis son arrivée à Barcelone et la nature de ses exigences, Pedri a déclaré : « Avant tout, il m’a installé au cœur de la construction du jeu pour que je sois en contact permanent avec le ballon. Avec Luis Enrique, par exemple, je descendais souvent chercher le ballon pour me sentir à l’aise, mais Flick ne se limite pas à un seul secteur du terrain. Surtout, il nous a transmis une mentalité de gagnant et de compétiteur, et c’est ce qui a véritablement changé la mentalité de l’équipe ; nous devons le remercier d’avoir transformé la mentalité du FC Barcelone. »

Pour conclure, Pedri a évoqué la légende Lionel Messi et la possibilité de l’affronter en finale, déclarant : « Ce serait un rêve formidable, car cela signifierait que nous sommes en finale de la Coupe du monde, et ce serait un bon signe. J’apprécie ce qu’il fait actuellement, et j’avais déjà eu le plaisir de le voir à l’œuvre lorsque je m’entraînais avec lui tous les jours. Ce qu’il accomplit à son âge est incroyable ; on ne peut réaliser de telles prouesses qu’avec le talent dont il dispose. Pour moi, c’est le meilleur joueur de l’histoire. »