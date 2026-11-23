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Le milieu de Barcelone Pedri a vivement défendu son coéquipier Frenkie de Jong face aux critiques après la prestation du Néerlandais en défense centrale lors de la victoire renversante contre Villarreal (3-2), dimanche en Liga. Mené de deux buts dès le début du match au Spotify Camp Nou, Barcelone a inscrit trois buts en dix minutes en seconde période pour reprendre la tête du classement.

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Pedri soutient le polyvalent Néerlandais

Pedri a tenu à saluer De Jong après que le défenseur central de fortune a aidé Barcelone à se remettre d'un début de match désastreux contre Villarreal. Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi ont marqué dans les sept premières minutes, marquant la première fois que Barcelone encaissait deux buts aussi tôt dans un match de championnat depuis sa rencontre avec le Real Saragosse en novembre 1981. Malgré un penalty accordé par la VAR et tiré à côté par Lamine Yamal à la 23e minute, l'équipe de Hansi Flick a réagi avec force après la pause .

Pedri répond aux critiques

Aligné au cœur de la défense cette saison en raison des problèmes de blessures persistants de Barcelone, De Jong a clairement indiqué qu'il était heureux de dépanner, même s'il préfère toujours jouer au milieu de terrain. Après la victoire, Pedri, lui aussi brillant lors de la remontée, a salué la capacité d'adaptation de son coéquipier et balayé les critiques venues de l'extérieur.

« Pour moi, Frenkie est un joueur extraordinaire. Il est spectaculaire, de très haut niveau. Il a joué à tous les postes. Il pourrait même jouer gardien grâce à ses qualités. Parfois, il est trop critiqué, mais si on regarde vraiment ce qu'il fait, c'est un joueur de très haut niveau. Il nous apporte énormément », a-t-il déclaré.

Une remontée éclair pour arracher la victoire

La remontée de Barcelone a commencé lorsque Gerard Martin, qui avait placé une tête au-dessus avant la pause, a repris de la tête un centre de Pedri. Fermin Lopez a ensuite égalisé à l'heure de jeu sur une passe de Yamal, avant que le défenseur de Villarreal Pau Navarro ne détourne un centre d'Eric Garcia dans son propre but à la 67e minute. Navarro a ensuite été expulsé pour une faute sur le capitaine Raphinha. Cette défaite porte à six matches la série sans victoire de l'entraîneur de Villarreal Inigo Perez contre Barcelone, avec un nul et cinq défaites.

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Revenant sur le début de match difficile, Pedri a ajouté : « Nous avons très mal commencé le match. Nous avons encaissé deux buts très tôt. Nous devons travailler pour que cela ne se reproduise pas. On ne remonte pas un tel retard contre une équipe comme celle-là tous les jours. »

« C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu du mal à entrer dans le match. Je pense que nous avons eu des occasions en première période, comme le penalty, mais le ballon ne voulait tout simplement pas entrer. En seconde période, nous avons vu un autre Barcelone. »

Un défi en Ligue des champions attend le leader

Avec trois points d'avance sur son rival, le Real Madrid, en tête de la Liga , Barcelone se tourne désormais vers son match de Ligue des champions contre Sabah, mercredi. Flick exigera une bien meilleure concentration dès le coup d'envoi après avoir vu sa défense si facilement mise en difficulté à domicile. Alors que les blessures continuent de peser sur l'effectif, la polyvalence de De Jong pourrait de nouveau se révéler précieuse sur la scène européenne.