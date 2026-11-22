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Pedri a lancé un sérieux avertissement à ses coéquipiers après la victoire mouvementée de Barcelone contre Villarreal (3-2) : le club ne peut pas compter sur des miracles chaque semaine. Malgré les trois points obtenus au Spotify Camp Nou, le milieu de terrain a déploré une entame catastrophique qui a vu Barcelone accuser deux buts de retard en sept minutes.

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Pedri exige plus de concentration après une entame cauchemardesque

Le milieu de terrain barcelonais Pedri a été élu meilleur joueur du match par la Liga après une victoire renversante contre Villarreal (3-2) , mais le Canarien n’avait pas le cœur à célébrer sans réserve. Le match a commencé de manière catastrophique pour l’équipe de Hansi Flick, qui a encaissé deux buts dans les sept premières minutes, inscrits par Thierno Barry et Tani Oluwaseyi. Barcelone n’avait plus concédé deux buts dans les sept premières minutes d’un match de championnat depuis novembre 1981, lors d’une entame similaire contre le Real Saragosse.

Interrogé par les médias après le coup de sifflet final, le meneur de jeu s’est montré très franc sur la prestation collective en début de match. « Nous avons très mal entamé la rencontre », a reconnu Pedri. « Nous avons encaissé deux buts très tôt. Nous devons travailler pour que de telles entames ne se reproduisent pas, car face à une équipe comme Villarreal, on ne remonte pas tous les jours. »

Le joueur de 23 ans a également détaillé le changement tactique qui a finalement permis au club catalan de renverser la situation en seconde période. « C’est vrai qu’aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de mal à entrer dans le match », a-t-il expliqué. « Je pense que nous avons eu des occasions en première période, comme le penalty, mais le ballon ne voulait pas entrer. En seconde période, on a vu un autre Barcelone. »

De Jong salué pour sa prestation en défense

Barcelone est revenu avec davantage d’intentions offensives en seconde période. Gerard Martin a réduit l’écart de la tête sur un centre de Pedri, Fermin Lopez a repris une passe de Lamine Yamal à l’heure de jeu pour égaliser, puis Pau Navarro a détourné un ballon d’Eric Garcia dans son propre but à la 67e minute, donnant l’avantage à l’équipe à domicile pour la première fois.

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Parmi les ajustements tactiques opérés par Hansi Flick, Frenkie de Jong s’est retrouvé au cœur de la défense. Pedri n’a pas caché son admiration pour la polyvalence et le talent singulier de l’international néerlandais. « Pour moi, Frenkie est un joueur extraordinaire. Il est spectaculaire, de très haut niveau. Il a joué partout, comme latéral, comme défenseur central. Il pourrait même jouer gardien de but grâce à ses qualités », a-t-il déclaré. « Il est parfois un peu trop critiqué, mais quand on regarde de près ce qu’il fait, c’est un joueur de très haut niveau. Il nous apporte énormément. »

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Polémique arbitrale et amitié avec Moleiro

La rencontre a également été marquée par une polémique arbitrale, Santi Comesana, de Villarreal, ayant laissé entendre que l’arbitre Hernandez Hernandez avait été influencé par la pression du public local . De son côté, l’entraîneur de Villarreal, Inigo Perez, n’a toujours pas remporté de victoire contre Barcelone en six confrontations, avec un nul et cinq défaites.

« Les arbitres subissent des pressions de tous les côtés, y compris du nôtre. C’est un métier difficile et, au bout du compte, ils sont responsables des décisions qu’ils prennent », a déclaré Pedri. « Mais je pense que Moleiro, qui est un très bon ami à moi, aurait dû être expulsé, car il y a eu deux actions très nettes après son carton jaune. Mais je sais qu’arbitrer n’est pas facile, je ne m’en prends pas à lui et, au final, ce sont les arbitres qui prennent ces décisions. »

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Barcelone creuse l’écart en Liga avant une semaine chargée

Cette victoire porte le total de Barcelone à 36 points et lui permet de rester en tête du classement de la Liga, avec trois points d’avance sur le Real Madrid, deuxième. L’équipe de Flick va désormais se tourner vers la Ligue des champions et se déplacer pour affronter Sabah mercredi, avant de retrouver le championnat dimanche avec un match à l’extérieur contre le Deportivo.