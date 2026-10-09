Le débat s'est intensifié au sein du Real Madrid avant la rencontre face à Villarreal, prévue samedi soir, après que plusieurs supporters du club ont appelé à organiser une protestation au stade Santiago-Bernabéu, pour exprimer leur colère face au recul des résultats et au comportement de certaines stars de l'équipe, au premier rang desquelles Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ainsi que de la direction de Florentino Pérez.

L'appel à la protestation s'est répandu sur les réseaux sociaux sous le slogan « Des sifflets au Bernabéu : le Bernabéu parle », avec la mention des minutes précédant le coup d'envoi de la rencontre pour manifester le mécontentement des supporters à l'égard de la situation actuelle au sein du club madrilène.

Cette proposition a suscité les critiques de Josep Pedrerol, présentateur de l'émission « El Chiringuito », qui a estimé que lancer des sifflets de façon précoce ne servirait pas le Real Madrid, mais offrirait au contraire à son rival, le Barça, un avantage moral au vu de la crise que traverse l'équipe madrilène.

Pedrerol a déclaré : « Les supporters du Barça doivent beaucoup remercier les supporters du Real Madrid de siffler leurs propres joueurs », exprimant sa conviction que Joan Laporta, président du club catalan, serait ravi si les tribunes du Bernabéu se transformaient en source de pression sur les joueurs du Real Madrid.

Le journaliste espagnol a ajouté, à propos des supporters qui soutiennent la protestation : « J'ai l'impression que ce sont des supporters du Barça », en référence à son refus de faire peser davantage de pression sur les joueurs avant une rencontre importante en Liga.

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Pour autant, Pedrerol n'a pas exclu le droit des supporters d'exprimer leur colère si les joueurs affichent un mauvais niveau durant la rencontre, précisant que lancer des sifflets devient compréhensible si la rencontre atteint ses dernières minutes sans que l'équipe ait fourni les efforts nécessaires pour revenir au score.

Ces développements interviennent dans un contexte de critiques visant Mbappé en raison de son voyage pendant la trêve internationale, après qu'il a choisi de passer quelques jours en France et en Suisse en compagnie d'Ester Expósito, plutôt que de se concentrer sur sa récupération de la gêne dont il souffre.