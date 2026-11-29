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Qui prendra la relève de Lionel Messi en sélection argentine ? La question n'a rien d'anodin, car la question du maillot numéro 10 de l'Albiceleste et de celui qui le portera dans le nouveau cycle fait déjà débat, non seulement en Amérique du Sud, mais aussi et surtout en Italie, où de nombreux joueurs de la sélection argentine se distinguent.

À ce jour, le meneur de jeu de Côme Nico Paz est l'un des favoris pour hériter du numéro emblématique laissé vacant par le départ de Messi. Mais Giampaolo Pazzini, intervenu sur les chaînes Mediaset et sur Sport Mediaset, a exprimé une autre préférence : attribuer le numéro 10 de l'Argentine au capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez.

LE CHOIX : L'ancien attaquant de la Fiorentina, de l'Inter, du Milan AC, de la Sampdoria et du Hellas Vérone, entre autres, n'a pas seulement désigné le numéro 10 de l'Inter comme le candidat idéal. Il a aussi expliqué sa position : choisir l'avant-centre de l'Inter pourrait être une solution idéale sur le plan technique, mais aussi pour gérer la pression médiatique.

« Moi, je le donnerais à Lautaro parce que Lautaro est un joueur différent de Messi. Personne n'oserait faire de comparaisons avec le maillot numéro 10. » a déclaré Pazzini.

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POURQUOI PAS NICO PAZ : Pazzini préférerait donc rompre avec la logique attendue, non pas parce que des joueurs comme Nico Paz, davantage pressenti que Franco Mastantuono, autre candidat en Argentine, n'auraient pas les qualités pour assumer le poids de ce maillot, mais parce que leur rôle et leur position sur le terrain entraîneraient une comparaison immédiate avec Messi. Cette pression risquerait de les écraser.



« Nico Paz et Mastantuono seraient toujours considérés comme les successeurs de Messi, ce qui est franchement très difficile à imaginer. Choisir Lautaro serait une bonne chose, car cela marquerait une rupture totale », a conclu Pazzini.



Cette réflexion ne porte donc pas seulement sur la valeur technique, mais aussi sur la gestion des attentes : confier le numéro 10 à un joueur déjà confirmé, qui occupe un rôle différent de celui de Messi, comme Lautaro Martinez, pourrait permettre aux jeunes talents argentins de progresser sans porter le poids de cet immense héritage. Messi lui-même en a souffert dans sa jeunesse, lorsqu'il était comparé au numéro 10 de Diego Armando Maradona.