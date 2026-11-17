Comment regarder Pays de Galles - Portugal avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Le pays de Galles reçoit le Portugal au Cardiff City Stadium mardi soir, lors de la dernière journée du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des états d’esprit contrastés après un week-end riche en rebondissements.

Le pays de Galles de Craig Bellamy est déjà condamné à terminer dernier du groupe après sa défaite à domicile contre la Norvège samedi (3-1). Un deuxième barrage de relégation consécutif se profile pour les Gallois, qui ont perdu quatre de leurs cinq matches de groupe et ne bénéficieront pas du statut de tête de série du premier chapeau lors du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028.

Le Portugal arrive à Cardiff sous le choc de la plus lourde défaite à domicile de son histoire en compétition officielle. L’équipe de Jorge Jesus a été balayée 4-1 par le Danemark samedi à Braga. Rasmus Hojlund a inscrit un doublé lors d’une rencontre qui a révélé de graves faiblesses défensives et offensives dans l’ère post-Cristiano Ronaldo.

Malgré l’humiliation subie à Braga, le Portugal reste en tête du groupe A4 et doit simplement éviter la défaite à Cardiff pour conserver la première place et obtenir le statut de tête de série en quarts de finale de la Ligue des nations. La pression repose entièrement sur Jesus, appelé à remettre de l’ordre après une prestation que le défenseur Ruben Dias a décrite comme marquée par des « péchés capitaux ».

Dias sera lui-même absent mardi pour cause de suspension, ce qui ajoute aux incertitudes défensives d’un effectif déjà en quête de réponses. Interrogé sur l’absence de Ronaldo après la défaite de samedi, Jesus a répondu avec sa franchise habituelle, affirmant que l’équipe devait regarder vers l’avenir plutôt que s’attarder sur le passé.

Pour le pays de Galles, mardi sera l’occasion de terminer la phase de groupes avec fierté à domicile. Bellamy a salué le courage de son équipe à Oslo malgré la défaite et souhaitera une prestation qui donne aux supporters des raisons d’espérer avant un printemps difficile.