Pays de Galles : la liste des joueurs convoqués par Bellamy pour les barrages ; en finale, l'équipe pourrait affronter l'Italie

Craig Bellamy, sélectionneur du Pays de Galles, a officialisé la liste des 26 joueurs qui disputeront les barrages pour décrocher leur billet pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Un parcours par étapes, qui débutera par la demi-finale contre la Bosnie-Herzégovine, le jeudi 26 mars, dans un Cardiff City Stadium déjà complet. En cas de victoire, les Dragons affronteront en finale le vainqueur du match entre l'Italie et l'Irlande du Nord, à nouveau à Cardiff, le mardi 31 mars.





Le vainqueur des barrages s'envolera pour l'Amérique du Nord pour la phase finale de la Coupe du monde, où le tirage au sort a déjà déterminé son placement dans le Groupe B aux côtés du Canada, de la Suisse et du Qatar. Dans l'immédiat, le Pays de Galles devra se passer de Ben Davies, de Tottenham, l'un des joueurs phares de la sélection galloise, indisponible en raison d'une blessure à la cheville.





Gardiens : Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).

Défenseurs : Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).

Milieux de terrain : Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).

Attaquants : Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).