Pays de Galles - Bale : "L'essentiel est de terminer deuxièmes"

La star galloise Gareth Bale se voulait satisfaite de la qualification en huitièmes de finale de l'Euro, malgré la défaite face à l'Italie.

Battu par l'Italie ce dimanche en clôture de la phase de poules, le Pays de Galles est malgré tout qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi grâce à sa deuxième place dans ce groupe A.

Les Gallois ont cédé sur un but de Pessina peu avant la pause, malgré le turn over de l'Italie, qui est malgré tout parvenue à étendre sa série d'invicibilité à trente matchs, soit depuis septembre 2018 face au Portugal.

"On savait que ce serait un match très compliqué, dès le début. Il fallait beaucoup défendre, beaucoup courir, il y a pas mal de fatigue. On voulait chercher un résultat mais l'essentiel est de réussir à terminer deuxième", a assuré Gareth Bale, qui a manqué une balle d'égalisation à un quart d'heure du terme, à l'issue du match.

"Le carton rouge (adressé à Ampadu peu avant l'heure de jeu, ndlr), cela a été un manque de chance. Il a fallu encore plus s'employer pour s'assurer de ne pas prendre un but supplémentaire car on savait qu'on avait l'avantage à la différence de buts (avec la Suisse).

"Mon occasion manquée ? Je n'ai pas réussi à dominer suffisamment le ballon. Mais au final, cela ne change rien parce qu'on aurait tout de même fini deuxièmes. Maintenant, il faut se reposer pendant cinq jours pour essayer de se reprendre et de repartir."

Les hommes de Robert Page ont en effet rendez-vous samedi prochain avec le futur deuxième du groupe B pour leur huitième de finale. Il pourrait s'agir de la Russie, de la Finlande ou encore du Danemark voire même de la Belgique, en fonction des résultats de ce lundi.

Les Gallois espèrent que ce match puissent lancer une épopée digne de celle qu'ils avaient réalisé il y a tout juste cinq ans en France en se faufilant jusqu'en demi-finales de l'Euro 2016, avant de céder face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Bale et ses coéquipiers avaient alors disposé de l'Irlande du Nord en huitièmes de finale avant d'écarter... la Belgique en quarts au terme d'une prestation restée dans les mémoires. Nul doute qu'ils seraient très heureux de parvenir à refaire un parcours similaire cette saison.