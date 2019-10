Pays-Bas - Wijnaldum : "Nous avons fait un pas de géant"

Double buteur face à la Biélorussie dimanche soir (2-1), le Batave avait à coeur de savourer, lui qui entend retrouver les joies d'un tournoi majeur.

Dimanche soir, les Pays-Bas se sont imposés de justesse face à la Biélorussie (1-2), pour le compte des qualifications à l' . Une victoire, acquise grâce à un doublé du milieu de terrain Georginio Wijnaldum, qui rapproche encore un peu plus les Hollandais d'une qualification.

Alors forcément, étant donné que les ne parviennent plus à se qualifier pour une compétiton majeure depuis le Mondial 2014, le héros du soir, habitué au succès avec les Reds de , peinait à dissimuler son émotion à l'idée de décrocher le précieux sésame.

"Nous avons besoin de ressentir ces sensations de nouveau"

"Rater les dernières éditions de la et du Championnat d'Europe a été très douloureux. Lorsqu'on s'est retrouvé en vacances ces derniers étés (2016 et 2018), je n'arrêtais pas de penser qu'on aurait dû être là-bas (en puis en ). C'est pourquoi cette victoire est si agréable. Notre qualification n'est pas encore acquise mais nous avons fait un pas de géant", a confié Georginio Wijnaldum, qui entendait finir le travail avec application et détermination.

Le 16 novembre prochain, un nul à Belfast, face à l' , 3e du groupe à trois points, suffirait en effet aux Bataves pour valider leur ticket pour l'Euro 2020. Un impératif pour progresser. "Participer à une telle compétition est important pour votre développement en tant que joueur. Je connais la pression que peut apporter le fait participer à un tournoi majeur, notamment le fait d'aller de plus en plus loin dans la compétition. Nous avons besoin de ressentir ces sensations de nouveau", a ajouté celui qui compte pas moins de 61 sélections en équipe nationale, pour 15 buts inscrits.