Pays-Bas - Suède : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Pays-Bas – Suède sera donné le 20 juin 2026 à 13 h 00 (heure de l’Est) et à 17 h 00 (heure de Greenwich).

Contexte de la rencontre Pays-Bas - Suède

Les Néerlandais ont partagé les points avec le Japon (2-2) lors d’un match d’ouverture spectaculaire où ils ont mené au score à deux reprises avant de se faire reprendre. De leur côté, les Suédois ont dominé la Tunisie 5-1 : la star de Brighton Yasin Ayari a inscrit un doublé, tandis que ses coéquipiers de Premier League Viktor Gyokeres et Alexander Isak ont également frappé.

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Les joueurs clés et l'entraîneur des Pays-Bas

Le capitaine Virgil van Dijk demeure le pilier défensif des Néerlandais. Fort de sa grande expérience, le joueur de 34 ans mènera une équipe jeune et prometteuse.

À droite de la défense, Denzel Dumfries (Inter Milan) et Jeremie Frimpong (Liverpool) postulent pour un poste laissé vacant par la blessure de Jurrien Timber (Arsenal).

Au milieu de terrain, tout passe par le métronome du FC Barcelone, Frenkie de Jong. La mission de l’entraîneur Ronald Koeman, âgé de 63 ans, est de mener l’une des équipes les plus décevantes de l’histoire de la Coupe du monde vers son tout premier titre.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de la Suède

Le sélectionneur Graham Potter dispose d’un groupe de 26 joueurs solides et motivés, fruit d’une campagne de barrages européenne menée avec brio. L’ambiance au sein du camp au Mexique est très positive, la transition tactique sous la houlette de leur entraîneur anglais semblant achevée. Le coup de pouce le plus significatif pour les Blågult est le bilan de santé sans faille de leur duo d’attaquants dévastateur, ce qui signifie que le duo d’attaquants le plus redouté d’Europe est prêt à se déchaîner sur la scène mondiale.

Viktor Gyökeres, auteur d’un parcours qualificatif éclatant, mènera l’attaque aux côtés d’Alexander Isak, formant un duo offensif pressant et redoutable. Les deux hommes ont d’ailleurs trouvé le chemin des filets lors de la victoire 5-1 contre la Tunisie. Derrière, la charnière Victor Lindelöf-Carl Starfelt apportera expérience et solidité à la défense.

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Sélection des Pays-Bas (26 joueurs)

Gardiens : Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Milieux : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelone), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Attaquants : Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Rome), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Sélection suédoise de 26 joueurs

Gardiens : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Défenseurs : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Milieux de terrain : Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Attaquants : Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Actualités des équipes et compositions

Ronald Koeman prend les rênes des Pays-Bas : aucun blessé ni suspendu n’est pour l’instant signalé. La composition probable sera dévoilée ultérieurement, probablement peu avant le coup d’envoi.

La sélection suédoise de Graham Potter n’enregistre aucune absence confirmée : ni blessure, ni suspension à ce stade. La composition probable sera communiquée ultérieurement et les informations sur l’équipe seront actualisées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Pays-Bas comptent une victoire, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties ; leur dernier résultat est un match nul 2-2 face au Japon lors de leur entrée en lice en Coupe du monde, le 14 juin. Auparavant, ils avaient battu l’Ouzbékistan 2-1 en amical, puis perdu 1-0 contre l’Algérie. Sur leurs cinq dernières sorties, les Néerlandais ont inscrit sept buts et en ont concédé six, un bilan qui souligne leur pouvoir de frappe mais aussi des fragilités défensives.

La Suède aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat est une victoire écrasante 5-1 contre la Tunisie lors de son premier match de Coupe du monde, le 15 juin, performance qui a mis en évidence la richesse de son jeu offensif. Elle a également remporté ses deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde, battant la Pologne 3-2 et l’Ukraine 1-3. Les Scandinaves ont ainsi inscrit 14 buts au cours de ces cinq rencontres, même si une défaite 3-1 contre la Norvège en match amical rappelle qu’ils ne sont pas à l’abri de tout revers.

Face à face

Les deux formations ne se sont plus affrontées depuis octobre 2017, lorsque les Pays-Bas s’étaient imposés 2-0 en qualifications pour la Coupe du monde. Sur les cinq dernières rencontres enregistrées, les Pays-Bas affichent le meilleur bilan, avec trois victoires. Le bilan des confrontations directes comprend également une victoire 4-1 des Pays-Bas en octobre 2010 et une victoire 3-1 lors d'un match amical en 2008, même si la Suède s'est imposée 3-2 lors d'un match de qualification pour l'Euro en octobre 2011.

Classement

Dans le groupe F, la Suède occupe actuellement la première place, tandis que les Pays-Bas pointent en troisième position à l’aube de cette deuxième journée.