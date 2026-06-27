Pays-Bas - Maroc : la rencontre a été arbitrée par l’officiel qui était devenu viral dès le coup d’envoi de la Coupe du monde

La FIFA a désigné Wilton Sampaio pour arbitrer le match Pays-Bas - Maroc le 30 juin à 03h00. L’arbitre brésilien a déjà dirigé deux rencontres de cette Coupe du monde, dont le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Lors de cette rencontre, il a distribué pas moins de trois cartons rouges.

Lors de cette rencontre d’ouverture, il a d’abord exclu Yaya Sithole peu après la mi-temps, puis a réduit l’Afrique du Sud à neuf joueurs en expulsant Themba Zwane à la 84^e minute pour un coup de poing asséné à Roberto Alvarado.

Sampaio avait d’abord sorti un carton jaune, avant d’être appelé devant l’écran et de conclure qu’un rouge était plus approprié.

Il n’a toutefois pas pu expliquer sa décision via le haut-parleur, en raison d’un anglais approximatif, et la séquence, rendue virale par la réaction médusée de Khuliso Mudau, a fait le tour des réseaux.

Il avait également dirigé Norvège - Sénégal sans distribuer le moindre carton. Présent au Mondial 2022 au Qatar, il aura l’occasion de confirmer lors de Pays-Bas - Maroc.

À la NOS, le présentateur Erik van Looy ne cache pas son scepticisme : « Ce n’est pas un bon arbitre. Il a l’air extrêmement tendu, en plus. »

Pourtant, Theo Janssen y voit un avantage : « On ne peut pas discuter avec lui, car il n’y comprend rien de toute façon. C’est plutôt agréable, non ? », s’amuse Janssen en allusion à l’anglais approximatif de l’arbitre.