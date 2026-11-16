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L’équipe des Pays-Bas a subi lundi soir sa première défaite sous la direction du sélectionneur Xavi. À Berlin, elle s’est inclinée lourdement 5-0 face à l’Allemagne. Voetbalzone note tous les joueurs néerlandais ayant disputé au moins 45 minutes.

En l’absence de Virgil van Dijk et de Frenkie de Jong, Denzel Dumfries est le capitaine des Pays-Bas, mais le latéral n’est que rarement parvenu à montrer l’exemple à ses coéquipiers.

Dumfries a laissé trop d’espace à son adversaire direct, Derry Scherhant, à plusieurs reprises. Il s’en est d’abord tiré lorsque l’Allemand a frappé sur le poteau, mais le 1-0 est finalement arrivé juste avant la pause.

Dumfries n’a pas non plus été à son avantage sur le 2-0. Le défenseur du Real Madrid a d’abord cru intercepter le ballon, mais Florian Wirtz l’a finalement récupéré. Wirtz a ensuite décoché une superbe frappe qui a trompé Bart Verbruggen.

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Vendredi dernier, Veerman, avec De Jong à ses côtés pour diriger le jeu, avait été l’un des meilleurs joueurs néerlandais. Face à l’Allemagne, il a lui aussi éprouvé beaucoup plus de difficultés. Le milieu du Borussia Dortmund n’a pas réussi à imposer son jeu et a en outre perdu un ballon décisif sur l’ouverture du score allemande.

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Quinten Timber, qui remplaçait De Jong, forfait sur blessure, s’est également distingué négativement. Le milieu de Crystal Palace a eu du mal à suivre le rythme et a fait de nombreux mauvais choix avec le ballon. Son geste près de la ligne de touche, lorsqu’il n’a pas réussi à ramener le ballon sous son pied et a ainsi concédé une touche, a été révélateur.

Après le 2-0, les Pays-Bas semblaient avoir totalement perdu l’espoir d’obtenir un résultat, et l’équipe s’est complètement désunie. Plus aucun joueur n’a échappé au naufrage. Devant, la volonté a manqué, le milieu a été totalement dépassé et la défense s’est elle aussi effondrée comme un château de cartes.

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Un seul joueur a encore montré de belles choses balle au pied par moments : Crysencio Summerville. Tous les autres joueurs néerlandais reçoivent une note largement insuffisante.

Les notes des Pays-Bas :

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 3

Jan Paul van Hecke 4

Micky van de Ven 4

Jurriën Timber 5

Joey Veerman 4

Tijjani Reijnders 4

Quinten Timber 3

Crysencio Summerville 5,5

Donyell Malen 5

Cody Gakpo 5