L’équipe des Pays-Bas a subi lundi soir sa première défaite sous la direction du sélectionneur Xavi. À Berlin, elle s’est inclinée lourdement 5-0 face à l’Allemagne. Voetbalzone note tous les joueurs néerlandais ayant disputé au moins 45 minutes.
En l’absence de Virgil van Dijk et de Frenkie de Jong, Denzel Dumfries est le capitaine des Pays-Bas, mais le latéral n’est que rarement parvenu à montrer l’exemple à ses coéquipiers.
Dumfries a laissé trop d’espace à son adversaire direct, Derry Scherhant, à plusieurs reprises. Il s’en est d’abord tiré lorsque l’Allemand a frappé sur le poteau, mais le 1-0 est finalement arrivé juste avant la pause.
Dumfries n’a pas non plus été à son avantage sur le 2-0. Le défenseur du Real Madrid a d’abord cru intercepter le ballon, mais Florian Wirtz l’a finalement récupéré. Wirtz a ensuite décoché une superbe frappe qui a trompé Bart Verbruggen.
Vendredi dernier, Veerman, avec De Jong à ses côtés pour diriger le jeu, avait été l’un des meilleurs joueurs néerlandais. Face à l’Allemagne, il a lui aussi éprouvé beaucoup plus de difficultés. Le milieu du Borussia Dortmund n’a pas réussi à imposer son jeu et a en outre perdu un ballon décisif sur l’ouverture du score allemande.
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Quinten Timber, qui remplaçait De Jong, forfait sur blessure, s’est également distingué négativement. Le milieu de Crystal Palace a eu du mal à suivre le rythme et a fait de nombreux mauvais choix avec le ballon. Son geste près de la ligne de touche, lorsqu’il n’a pas réussi à ramener le ballon sous son pied et a ainsi concédé une touche, a été révélateur.
Après le 2-0, les Pays-Bas semblaient avoir totalement perdu l’espoir d’obtenir un résultat, et l’équipe s’est complètement désunie. Plus aucun joueur n’a échappé au naufrage. Devant, la volonté a manqué, le milieu a été totalement dépassé et la défense s’est elle aussi effondrée comme un château de cartes.
Un seul joueur a encore montré de belles choses balle au pied par moments : Crysencio Summerville. Tous les autres joueurs néerlandais reçoivent une note largement insuffisante.
Les notes des Pays-Bas :
Bart Verbruggen 5
Denzel Dumfries 3
Jan Paul van Hecke 4
Micky van de Ven 4
Jurriën Timber 5
Joey Veerman 4
Tijjani Reijnders 4
Quinten Timber 3
Crysencio Summerville 5,5
Donyell Malen 5
Cody Gakpo 5