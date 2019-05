Pays-Bas, la liste de Koeman pour le final four de la Ligue des Nations

Ronald Koeman a dévoilé sa liste pour le final four de la Ligue des Nations au Portugal au mois de juin sans grande surprise.

Vainqueur du Groupe 1 de la Ligue des Nations devant la et l' , les vont affronter l' en demi-finale de la compétition début juin au . Pour espérer passer les Three Lions, accéder à la finale et remporter la Ligue des Nations, Ronald Koeman a formé une équipe compétitive. Le sélectionneur des Pays-Bas s'est appuyé sur l'ensemble de ses forces vives et son vivier habituel de joueurs.

Grand artisan de la qualification, le lyonnais Memphis Depay est bien évidemment sélectionné par Ronald Koeman. L'ancien attaquant de aura un grand rôle à jouer dans ce final four avec les Oranjes. En revanche, son coéquipier à l'Olympique Lyonnais, Kenny Tete n'est pas retenu dans la liste en raison de son manque de temps de jeu avec les Gones cette saison. Kevin Strootman, auteur d'une saison décevante avec l'OM, a toujours la confiance de Ronald Koeman.

Finaliste de la Ligue des Champions avec , Georginio Wijnaldum a également été choisi par Ronald Koeman. Outre ces joueurs, les stars de l' Amsterdam, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong sont bien évidemment de la partie après leur très belle saison, tout comme le pilier de la défense, Virgil Van Dijk, élu meilleur joueur de cette saison. Autant dire que les Oranjes arriveront avec un groupe déterminé et avec les épaules pour l'emporter.

| Dit is de definitieve selectie voor de Final Four van de #NationsLeague: https://t.co/wmp3CeOv99. pic.twitter.com/UCAaEzuvvg — OnsOranje (@OnsOranje) 27 mai 2019

La liste des 23 des Pays-Bas :

Gardiens : Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen ( ) et Kenneth Vermeer ( )

Défenseurs : Patrick van Aanholt ( ), Nathan Aké ( ), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries ( Eindhoven), Hans Hateboer (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) et Stefan de Vrij (Internazionale)

Milieux : Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam), Davy Pröpper ( & Hove Albion), Marten de Roon ( ), Kevin Strootman ( ), Tonny Vilhena (Feyenoord) et Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Attaquants : Quincy Promes (Séville FC), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) et Ryan Babel ( )