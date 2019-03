Pays-Bas, Koeman : "C'est ma faute"

Le sélectionneur des Pays-Bas a endossé la défaite face à l'Allemagne. Il a affirmé que son équipe n'avait pas à rougir de sa prestation.

Les peuvent s'en mordre les doigts. Dominés par l' pendant la première période, les coéquipiers de Virgil Van Dijk ont bien réagi en seconde période et ont réussi à recoller au score grâce à des buts de Matthijs de Ligt et Memphis Depay. Néanmoins, les Pays-Bas sont finalement repartis avec aucun point après cette rencontre puisqu'ils ont craqué en toute fin de match en encaissant un troisième but.

Après la rencontre, Ronald Koeman a endossé la pleine responsabilité de la défaite des Pays-Bas dans les dernières minutes contre la Mannschaft : "Je sentais qu'ils étaient sur le point de marquer à la 85e minute. Nous avons eu une discussion sur le banc pour savoir quoi faire. Devrions-nous faire rentrer Nathan Ake et le remplacer par un attaquant ? Peut-être que ce serait une meilleure idée. C'est mon erreur".

"C'était l'Allemagne en face"

Le sélectionneur des Pays-Bas est conscient que chaque erreur se paye contre l'Allemagne : "Notre début de match n'a pas été bon. Il n'y avait pas suffisamment de pressing. Et cela s'est payé cash, avec deux buts concédés. Pourtant, nous savions que les Allemands nous mettraient en difficulté en début de rencontre. Heureusement, ce fut meilleur pas la suite. J'ai vu une bonne mentalité, de belles combinaisons. N'oublions pas que c'était l'Allemagne en face".

Ronald Koeman a analysé le match : "Nous avons continué de perdre la balle. Si vous ne pouvez pas mettre la pression trop haut, le jeu est ouvert à l'arrière. Ils ont de fantastiques joueurs en attaque. Nous leur avons donné trop d'espace. Nous n'avons pas eu une très bonne phase et ensuite nous avons joué une formidable seconde période. Nous avons réussi à faire reculer une grande équipe comme celle-ci. Ensuite, nous avons été exceptionnels en possession du ballon".



"Nous avons pris beaucoup de risques, mais nous avons maintenu la pression sur le ballon . Nous sommes revenus et ensuite il était plus probable que nous marquions le 3-2 que le 2-3, jusqu'aux dernières minutes. J'ai eu le sentiment: 'S'il vous plaît, les gars, juste pour un point', parce que nous ne pouvons pas concéder un nouveau but. Mais c'est arrivé finalement", a conclu le sélectionneur des Pays-Bas.