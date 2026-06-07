Le coup d’envoi de Pays-Bas - Japon sera donné le 14 juin 2026 à 21 h GMT (16 h EST).

Comment regarder Pays-Bas - Japon avec un VPN

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Pays-Bas vs Japon : contexte de la rencontre

Le match d’ouverture à Arlington revêt une importance capitale pour ces deux formations, déterminées à bien démarrer dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition. Sous la pression d’un public enthousiaste, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman entend démontrer que sa vision moderne du « football total » peut encore briller sur la plus grande scène internationale. Sur leur route, toutefois, se dresse une sélection japonaise disciplinée et tenace, dirigée par Hajime Moriyasu. Son approche tactique a transformé les Samurai Blue en une équipe soudée et techniquement accomplie, capable de punir la moindre erreur en contre-attaque. Dans l’écrin high-tech du stade de Dallas, doté d’installations de classe mondiale et d’un confort climatisé, la rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de cette première journée.

Avec des adversaires redoutables comme la Suède et la Tunisie dans le Groupe F, aucun faux pas n’est permis. Les Néerlandais voient dans cette rencontre l’occasion de consolider leur statut parmi l’élite, d’effacer des décennies de frustration après trois finales perdues et de valider les progrès d’un jeu en pleine mutation. Le Japon, de son côté, entend démontrer que sa génération talentueuse peut défier les grandes nations du ballon rond, malgré le forfait de dernière minute de son ailier vedette Kaoru Mitoma, blessé. Sous les projecteurs du Texas, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde seront palpables. La discipline tactique, la gestion de l’effectif et la capacité à s’adapter aux nouvelles règles de remplacement de la FIFA pourraient bien s’avérer décisives pour décrocher cette précieuse victoire initiale.

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Le parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours des Pays-Bas vers l’Amérique du Nord

Les Pays-Bas ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2026 en menant une campagne dominante et invaincue dans le groupe G des qualifications de l’UEFA. Dès les premières journées, les Oranje ont imposé leur autorité au sein d’un groupe comprenant la Pologne, la Finlande, Malte et la Lituanie. Sous la houlette avisée de Ronald Koeman, les Néerlandais ont récolté 20 points sur 24 possibles, concluant la phase de qualification avec six victoires et deux nuls.

Portée par une attaque impitoyable et une défense hermétique ayant encaissé seulement quatre buts en huit rencontres, la formation orange a pu compter sur l’efficacité de Memphis Depay, meilleur buteur du groupe avec huit unités, ainsi que sur les quatre réalisations chacune de Cody Gakpo et Donyell Malen. Le moment charnière intervient lors de la dernière ligne droite des rencontres d’automne 2025 : malgré un match nul 1-1, arraché dans la douleur à Varsovie face à une Pologne combattive, les Néerlandais rentrent à Amsterdam et démantèlent la Lituanie 4-0 à la Johan Cruyff Arena, s’assurant mathématiquement la première place du groupe et leur billet direct pour le tournoi.

La qualification magistrale du Japon

À l’inverse des groupes européens où chaque point se dispute, les Samurai Blue ont tracé leur route de manière implacable à travers les tours asiatiques, réputés éprouvants. Sous la houlette méticuleuse et de longue date de Hajime Moriyasu, le Japon a d’abord survolé les premières phases de groupe des qualifications de l’AFC, imposant son autorité tactique et préservant une solidité défensive parfaite.

La véritable maturité de cette génération s’est manifestée lors de la troisième phase élargie des éliminatoires asiatiques. Face à des rivaux de haut niveau et à des ambiances hostiles à l’extérieur, le Japon a fait preuve d’une grande flexibilité tactique, passant aisément d’un pressing intense à des contres-attaques rapides et meurtrières. Portée par le talent de ses joueurs évoluant en Europe, la sélection nippone a enchaîné une longue série d’invincibilité au cours de ses matches de qualification. Le tournant décisif intervient lors d’un déplacement à haut risque face à un bloc défensif désespéré. Faisant preuve d’un discipline collective et d’une patience remarquables sous la pression du public local, le Japon décompose méthodiquement son adversaire en seconde période et l’emporte, validant mathématiquement sa place parmi les deux premiers et une huitième participation consécutive à la phase finale.

Actualités des équipes Pays-Bas - Japon

Composition probable des Pays-Bas

Le sélectionneur Ronald Koeman dispose d’un groupe de 26 joueurs en grande partie aptes après avoir dominé le groupe G des éliminatoires de l’UEFA. Malgré quelques ajustements structurels durant les phases de préparation, l’équipe affiche une solide cohésion sur les terrains texans. Le grand retour est celui du meilleur buteur de l’histoire du pays, Memphis Depay, rétabli d’une blessure à la cuisse subie avec les Corinthians et prêt à mener l’attaque.

Cody Gakpo est assuré d’une place de titulaire sur l’aile, tandis que l’attaquant en grande forme Donyell Malen devrait le rejoindre après une série de buts explosive en Italie. Le capitaine Virgil van Dijk ancrera la défense aux côtés de Micky van de Ven, tandis que Frenkie de Jong, de Barcelone, est en pleine forme pour diriger le milieu de terrain.

Getty Images

Actualités de l’équipe du Japon

Les Samurai Blue ont atteint Arlington après avoir dominé les phases de qualification de l'AFC sans concéder la moindre défaite, validant ainsi leur transition et leur huitième participation consécutive au tournoi. Le sélectionneur Hajime Moriyasu a finalisé son groupe de 26 joueurs, majoritairement composé d’éléments évoluant en Europe. Si le forfait de dernière minute de l’ailier emblématique Kaoru Mitoma est un coup dur, la continuité tactique demeure intacte à l’entraînement.

La principale nouveauté de la liste est l’inclusion de l’attaquant adolescent Kento Shiogai, auteur de performances remarquables en Allemagne et désormais en partance pour l’Amérique du Nord. Si Shiogai devrait commencer la compétition sur le banc, Wataru Endo et Takefusa Kubo sont intronisés comme les piliers du onze de départ. Zion Suzuki gardera les cages, tandis que Ko Itakura et Takehiro Tomiyasu formeront une charnière défensive solide.

(C)Kenichi Arai

Profils des sélectionneurs et philosophies de jeu

Ronald Koeman (Pays-Bas)

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Figure majeure du football néerlandais, Koeman reste associé à l’épopée des Oranje vainqueurs de l’Euro 1988, où il brillait déjà comme défenseur buteur. De retour aux commandes pour un deuxième mandat, il a orchestré une transition générationnelle en mariant l’expérience de ses cadres à l’explosion de jeunes talents.

Sur le plan tactique, il applique une philosophie très adaptable qui rend hommage au « football total » tout en privilégiant la solidité défensive moderne. Il privilégie un 4-3-3 fluide qui se mue aisément en 3-4-3 lors des phases de possession, grâce à des arrières latéraux techniquement doués et explosifs, chargés d’étirer le terrain horizontalement. Il bannit les séquences de conservation latérales et lentes, exigeant de ses milieux qu’ils se retournent aussitôt pour lancer des passes en profondeur. Son principal défi au Texas consistera à protéger sa défense haute des contres-attaques éclair des équipes d’élite.

Hajime Moriyasu (Japon)

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Hajime Moriyasu s’est imposé comme un maître des stratégies de grands tournois, célèbre pour avoir orchestré des campagnes de « chasse aux géants » contre les poids lourds mondiaux. Ce tacticien méticuleux a su instaurer une confiance structurelle profonde au cours d’un mandat historique et de longue durée, s’attirant les éloges de tous pour sa gestion exceptionnelle de l’effectif et sa motivation psychologique unique.

Il rejette les schémas rigides et opte pour un 4-2-3-1 très organisé, axé sur la discipline collective, un pressing intense et des contres-attaques verticales fulgurantes. Son système, extrêmement flexible, passe souvent à un bloc central compact qui étouffe les meneurs adverses avant de libérer immédiatement sa ligne créative. Son principal défi sera d’optimiser la gestion de son effectif au regard des nouvelles règles de remplacement, afin de préserver une intensité constante sans compromettre la cohésion défensive.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif des Pays-Bas pour la Coupe du monde

Gardiens : Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Défenseurs : Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Milieux de terrain : Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Attaquants : Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Effectif du Japon pour la Coupe du monde

Gardiens : Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Défenseurs : Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Milieux de terrain : Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Attaquants : Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Pays-Bas vs Japon : les duels à ne pas manquer

Virgil van Dijk vs Koki Ogawa : un véritable choc des poids lourds dans la surface de réparation. L’avant-centre du NEC Nimègue, auteur de buts cruciaux durant les éliminatoires, se distingue par son placement astucieux, ses duels aériens et sa capacité à conserver le ballon. Van Dijk, pilier de la défense de Liverpool, devra faire valoir sa vitesse de récupération, son leadership et sa supériorité dans les airs pour couper les approvisionnements et neutraliser les centres et coups de pied arrêtés.

Cody Gakpo face au bloc défensif japonais : le meneur créatif et explosif des Oranje, aligné sur l’aile gauche, cherchera à se projeter vers l’intérieur pour utiliser son redoutable pied droit ou à pénétrer directement la surface. Il se heurtera toutefois à un bloc défensif japonais très discipliné, orchestré par Ko Itakura et Takehiro Tomiyasu. Le talent et la puissance de Gakpo suffiront-ils à percer ce dispositif asiatique compact et parfaitement synchronisé ?

Frenkie de Jong vs Wataru Endo : un duel tactique au cœur du milieu de terrain. Bouclier défensif infatigable de Liverpool et capitaine du Japon, Endo impressionne par son endurance, sa capacité à récupérer le ballon et sa résistance au pressing. De Jong, lui, devra dicter le tempo des Oranje par ses courses en retrait et ses dribbles percutants afin de déséquilibrer son adversaire et lancer les transitions verticales néerlandaises.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Bilan des confrontations directes





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Classement

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