Pays-Bas - Grèce : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Un choc au sommet du groupe 2 qui ravive une intense rivalité

Getty Images

Les Pays-Bas reçoivent la Grèce à la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam pour un match du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, décisif dans la lutte pour la première place.

L'équipe de Xavi Hernandez est en tête du groupe avec huit points, à égalité avec la Grèce. Une victoire la placerait en excellente position pour décrocher son billet pour les quarts de finale à une journée de la fin.

Le retour de Frenkie de Jong est la grande nouvelle pour les Pays-Bas. Le milieu de terrain de Barcelone est convoqué pour la première fois depuis la Coupe du monde après s'être remis d'une longue blessure. Sa présence offre à Xavi une véritable option créative dans l'entrejeu.

Xavi doit composer avec plusieurs absences : Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato et Nathan Ake sont tous indisponibles. Les jeunes talents Ruben van Bommel, Mexx Meerdink et Gjivai Zechiel conservent leur place et devront apporter leur contribution.

Getty Images

La Grèce arrive en assez bonne forme et connaît bien ce groupe. L'équipe d'Ivan Jovanovic a tenu l'Allemagne en échec sans encaisser ni marquer de but lors de sa dernière sortie et a battu les Pays-Bas en septembre. Elle ne viendra donc pas à Amsterdam uniquement pour défendre.

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale, ce qui donne aux deux équipes une motivation évidente. Les Pays-Bas ont l'avantage de jouer à domicile, mais la Grèce a déjà montré qu'elle pouvait prendre des points aux équipes les plus fortes du groupe.

Actualités des équipes et effectifs

Forme du moment

Historique des confrontations directes

Classement