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Pays-Bas-Grèce, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : les Néerlandais accueillent une Grèce invaincue

Pays-Bas vs Grèce
UEFA Nations League A
Pays-Bas
Grèce

À égalité de points dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, particulièrement disputé, les Pays-Bas accueillent vendredi à la Johan Cruijff Arena une équipe de Grèce intraitable. Les deux formations entendent se départager après leur match nul mouvementé (2-2) d’octobre à Thessalonique.

Pays-Bas - Grèce : détails du match

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UEFA Nations League A - Journée 5
Johan Cruijff ArenA

Un choc au sommet du groupe 2 qui ravive une intense rivalité

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

Les Pays-Bas reçoivent la Grèce à la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam pour un match du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, décisif dans la lutte pour la première place.

L'équipe de Xavi Hernandez est en tête du groupe avec huit points, à égalité avec la Grèce. Une victoire la placerait en excellente position pour décrocher son billet pour les quarts de finale à une journée de la fin.

Le retour de Frenkie de Jong est la grande nouvelle pour les Pays-Bas. Le milieu de terrain de Barcelone est convoqué pour la première fois depuis la Coupe du monde après s'être remis d'une longue blessure. Sa présence offre à Xavi une véritable option créative dans l'entrejeu.

Xavi doit composer avec plusieurs absences : Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato et Nathan Ake sont tous indisponibles. Les jeunes talents Ruben van Bommel, Mexx Meerdink et Gjivai Zechiel conservent leur place et devront apporter leur contribution.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

La Grèce arrive en assez bonne forme et connaît bien ce groupe. L'équipe d'Ivan Jovanovic a tenu l'Allemagne en échec sans encaisser ni marquer de but lors de sa dernière sortie et a battu les Pays-Bas en septembre. Elle ne viendra donc pas à Amsterdam uniquement pour défendre.

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale, ce qui donne aux deux équipes une motivation évidente. Les Pays-Bas ont l'avantage de jouer à domicile, mais la Grèce a déjà montré qu'elle pouvait prendre des points aux équipes les plus fortes du groupe.

Actualités des équipes et effectifs

Pays-Bas vs Grèce Équipes probables

Entraineur

  • X. Hernandez

Forme du moment

PAB

PAB - Forme

MAR
D1-1
ALM
N1-1
SER
V1-2
GRÈ
N2-2
SER
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
GRÈ

GRÈ - Forme

ITA
D0-1
SER
V1-2
ALM
V0-1
PAB
N2-2
ALM
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations directes

Face à face

Pays-BasNulGrèce
3
1
1
UEFA Nations League A
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
2
FDM
European Championship Qualification
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
FDM
European Championship Qualification
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
3
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
4
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
11Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pays-BasPays-BasPAB
422075+28
V
N
V
N
2
GrèceGrèceGRÈ
422053+28
N
N
V
V
3
AllemagneAllemagneALM
412132+15
N
V
D
N
4
SerbieSerbieSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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