Pays-Bas, France et Espagne se livrent une lutte acharnée pour s'attacher les services d'une jeune pépite marocaine

Le jeune défenseur marocain Adam Azno attire toujours l’attention de plusieurs clubs européens lors de ce mercato estival, sa valeur ayant flambé grâce à ses performances remarquables des derniers mois.

Selon le site marocain « Al-Batalha », le club néerlandais du PSV Eindhoven aurait placé Azno en tête de ses priorités pour renforcer le poste d’arrière gauche, en raison du retour de l’international marocain Anas Salah Eddine à Rome après son prêt.

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Le champion des Pays-Bas cherche un joueur capable de s’imposer comme titulaire et voit en ce jeune de 19 ans le profil idéal, grâce à ses qualités techniques, sa capacité à soutenir l’attaque et sa maturité tactique, en phase avec la philosophie de jeu du club.

Formé à La Masia puis au Bayern Munich, le natif de Barcelone a ensuite été prêté au Real Valladolid avant de rejoindre Everton contre environ 9 millions d’euros.

Bien qu’il ait rejoint la Premier League l’été dernier, son avenir reste ouvert : prêt ou transfert vers un club lui garantissant un temps de jeu régulier afin de poursuivre sa progression technique.

L’intérêt pour le Marocain ne se limite pas au PSV : l’Olympique de Marseille, ainsi que le Real Betis et Getafe en Espagne, surveillent également sa situation en vue du mercato estival.

Selon le site « Africa Foot », les dirigeants d’Eindhoven estiment que l’arrivée d’Aznou représente un investissement d’avenir, aussi bien sur le plan sportif qu’économique, conformément à leur politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel.