Pays-Bas-Bosnie (3-1) - Wijnaldum et les Pays-Bas tranquilles

Les Pays-Bas n'ont pas eu à forcer pour prendre le meilleur sur la Bosnie, grâce notamment à un doublé du milieu de Liverpool (3-1).

Voilà au moins un joueur de qui peut avoir le sourire, au milieu des nombreux blessés. Georgino Wijnaldum, lui, s'est offert un doublé qui porte à vingt son total de buts inscrits en sélection.

Dominateurs d'entrée, les Oranje touchent d'abord le montant avant de voir leur milieu scoreur ouvrir le score à l'issue d'une action collective sur laquelle l'ensemble des défenseurs bosniens se laissent inexplicablement aspirer au premier poteau (1-0, 6e).

Sept minutes plus tard, Wijnaldum double déjà la mise de près à l'issue d'un nouveau centre venu de la droite (2-0, 13e). Entre-temps, Miralem Pjanic avait envoyé dans les nuages une frappe des 18 mètres alors qu'il était en position favorable.

Débordé, le dernier du groupe 1 peine à maîtriser Memphis Depay et compagnie, et concède de nombreuses occasions tout au long d'une première mi-temps à sens unique. Luuk de Jong croit tripler la mise, mais son but est refusé pour un hors-jeu difficilement explicable.

Le scénario ne change guère au retour des vestiaires, alors que le finaliste de la dernière Ligue des Nations continue de pousser pour accroître son avantage. Ce sera finalement chose faite grâce à Memphis Depay, parfaitement servi après une intervention trop tendre de Kolasinac dans sa surface (3-0, 55e).

Mais alors qu'ils semblent se diriger vers une victoire tranquille, les Hollandais s'offrent un peu de doute sur une action où ils se montrent à leur tour trop laxistes pour permettre à Prevljak de réduire le score (3-1, 63e). Dix minutes difficiles, illustrées également par ce coup-franc très bien placé de Pjanic finalement dans le mur, avant de voir les hommes de Frank de Boer poser à nouveau le pied sur le ballon.

Et offrir finalement sa première victoire au nouveau sélectionneur, arrivé en remplacement de Ronaldo Koeman. Frenkie de Jong et ses coéquipiers reviennent dans la course au Final 4 en s'emparant de la première place du groupe, en attendant le duel entre l' et la .