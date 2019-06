Pays-Bas-Angleterre - Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur la demi-finale de Ligue des Nations

Les Pays-Bas et l'Angleterre s'affrontent ce jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations à Guimaraes (20h45). Retrouvez toutes les infos sur le match

L' et les s'affrontent ce jeudi soir pour la deuxième demi-finale de Ligue des Nations, après le succès du contre la (3-1). Les deux équipes vont tenter de rejoindre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en finale, dans l'espoir de soulever le premier trophée de l'histoire.

Côté anglais, Gareth Southgate tentera de s'appuyer sur le renouveau des Three Lion, séduisants demi-finalistes l'été dernier en et tombeurs de l' et de la lors de la phase de poules.

Pour ce qui est des Néerlandais, ils ont une belle occasion de remporter une compétition, après avoir échoué à se qualifier pour l'Euro 2016 puis la Coupe du Monde 2018. Les coéquipiers de Virgil van Dijk avaient devancé les deux derniers champions du monde : la et l' à l'automne.

Match Angleterre vs Pays-Bas Date Jeudi 6 juin Horaire 20h45

Sur quelle chaîne voir Angleterre-Pays-Bas ?

En France, la rencontre est diffusée en clair sur la chaîne TFX, qui fait partie du groupe TF1. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming de la chaîne.

Chaîne TV Streaming TFX MyTF1

Equipes et compositions

Poste Angleterre Gardiens Pickford, Butland, Heaton Défenseurs Walker, Rose, Stones, Maguire, Gomez, Chilwell, Keane, Alexander-Arnold Milieux Dier, Lingard, Henderson, Rice, Delph, Barkley, Alli Attaquants Kane, Sterling, Sancho, Rashford, Wilson

Sept joueurs de l'équipe ont pris part à la finale de la entre et samedi dernier : Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose et Eric Dier. Autant de joueurs qui ne sont donc pas certains de débuter ce jeudi, seulement cinq jours après la rencontre.

Harry Kane était lui déjà incertain avant la finale, en raison d'une blessure à la cheville datant de début avril contre en quarts de finale. Sa prestation décevante à Madrid risque donc de ne pas avoir convaincu Gareth Southgate.

Composition probable : Pickford; Walker, Maguire, Keane, Rose; Alli, Rice, Barkley; Sancho, Rashford, Sterling

Poste Pays-Bas Gardiens Cillessen, Vermeer, Bizot Défenseurs Hateboer, De Ligt, Van Dijk, Ake, Van Aanholt, De Vrij, Blind, Dumfries Milieux Propper, Wijnaldum, De Roon, Strootman, Vilhena, Van de Beek, De Jong Attaquants Bergwijn, Babel, Depay, Promes, De Jong

Kenny Tete a dû déclarer forfait pour cette rencontre et sera remplacé par Hans Hateboer, qui devrait prendre place sur le banc.

Aucun surprise n'est attendue de la part de Ronald Koeman. Titulaires avec Liverpool en C1, les indispensables Van Dijk et Wijnaldum devraient débuter.

Composition probable : Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; Wijnaldum, De Jong, De Roon; Babel, Depay, Promes