Pays-Bas - Allemagne : match classique, bonheur néerlandais à Hambourg alors que Van Basten règle la mère de toutes les demi-finales

Il y a des matches qui occupent les registres de l’histoire, et puis il y a ceux qui définissent l’âme d’une nation. Pour les Pays-Bas, la demi-finale de l’Euro 1988 contre l’Allemagne de l’Ouest relevait de cette seconde catégorie. Il ne s’agissait jamais seulement d’une place en finale ; il s’agissait d’exorciser les fantômes de la finale de la Coupe du monde 1974, poétiquement baptisée la « mère de toutes les défaites ». Par une soirée humide à Hambourg, l’air du Volksparkstadion était chargé de bien plus que du seul parfum de l’herbe estivale. Il portait le poids de quatorze années d’amertume, d’une rivalité enracinée dans les cicatrices d’un continent et dans la quête incessante d’une revanche sportive.

Le poids de l’histoire à Hambourg

Pour comprendre l’atmosphère de 1988, il fallait ressentir la tension qui émanait du camp néerlandais. Les blessures de 1974 ne s’étaient jamais vraiment refermées ; elles avaient simplement continué à suppurer sous l’efficacité clinique des succès allemands. L’Allemagne de l’Ouest, pays hôte, était l’obstacle immuable, emmenée par l’indomptable Lothar Matthäus et guidée par le pragmatisme tactique de Franz Beckenbauer. Rinus Michels, l’architecte du Football total, était revenu sur le banc néerlandais avec une nouvelle génération, Gullit, Rijkaard et Van Basten, qui portait non seulement les consignes tactiques de son entraîneur, mais aussi le bagage émotionnel de ses parents. Les 61 330 spectateurs formaient une mer de blanc et d’orange, un mélange explosif d’espoir et d’angoisse historique.

La première période fut fermée, une partie d’échecs tactique disputée à une intensité étouffante. Les Allemands étaient disciplinés, fermant les espaces de création de Ruud Gullit et faisant en sorte que le jeune Marco van Basten reste largement en périphérie du jeu. Chaque tacle était accueilli par une clameur, chaque passe ratée par une inspiration collective. Les Néerlandais affichaient une vraie maîtrise technique, mais la peur persistante de voir l’histoire se répéter demeurait. Lorsque les joueurs regagnèrent les vestiaires à la pause sur un score vierge, le fantôme de Gerd Müller semblait planer au-dessus de la pelouse, rappel cruel que face à l’Allemagne, bien jouer suffisait rarement pour s’assurer la victoire.

L’histoire de deux penalties

Le verrou sauta à la 55e minute, et l’on eut l’impression de voir le scénario familier s’écrire une fois encore. Jürgen Kohler s’écroula dans la surface sous un challenge de Frank Rijkaard, et l’arbitre roumain Ioan Igna désigna le point de penalty. Lothar Matthäus, incarnation du sang-froid allemand, s’avança et envoya le ballon au-delà de Hans van Breukelen. Le Volksparkstadion explosa, et pendant un instant, les joueurs néerlandais eurent l’air d’hommes ayant déjà vu ce film. La flamme orange vacilla, menacée par la froide réalité d’un nouveau triomphe allemand sur la plus grande scène. Mais cette équipe des Pays-Bas était différente, forgée avec une dose d’obstination qui complétait son éclat esthétique.

La rétribution arriva à la 74e minute par le même biais. Marco van Basten, qui commençait à trouver ses repères, fut jugé victime d’une faute de Kohler dans la surface allemande. Ronald Koeman, un homme avec de la glace dans les veines et du tonnerre dans son pied droit, s’avança. Avec un calme en total contraste avec le stade rugissant, Koeman transforma le penalty pour égaliser à 1-1. La dynamique bascula visiblement. Les Néerlandais ne jouaient plus contre les Allemands ; ils jouaient contre le temps et le destin. Le but de Koeman fit office de déclencheur, libérant les inhibitions d’une équipe qui croyait enfin que l’invincible pouvait être vaincu.

Van Basten entre dans la légende en glissant

Alors que le match se dirigeait vers la prolongation, la tension atteignit son point de rupture. Puis, à la 88e minute, un moment d’instinct de pur prédateur régla le débat. Jan Wouters glissa une passe pleine d’espoir dans la course de Marco van Basten. L’attaquant, poursuivi par un Kohler parti au sol, tendit chaque fibre de son corps pour atteindre le ballon. En un seul geste fluide, il décrocha une frappe rasante croisée hors de portée d’Eike Immel, dans le petit filet opposé. Le virage néerlandais sombra dans un délire attendu depuis quatorze ans. Van Basten n’avait pas seulement marqué un but ; il avait signé une libération.

Le coup de sifflet final confirma une victoire 2-1 des Pays-Bas, déclenchant des célébrations qui transformèrent les canaux d’Amsterdam en carnaval. Les scènes d’après-match furent aussi légendaires que le match lui-même, Ronald Koeman ayant échangé son maillot avec Olaf Thon pour accomplir un geste moqueur devenu tristement célèbre. Rinus Michels remarqua célèbrement que, s’ils avaient remporté le tournoi en battant l’Union soviétique en finale, la demi-finale avait été la « vraie finale ». Cette soirée reste la référence absolue de l’histoire du football néerlandais, le moment où les maillots orange sortirent enfin de la longue et sombre ombre de leurs voisins pour revendiquer leur place au soleil.